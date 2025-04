Friss kutatás: Amerikának még van esélye versenyre kelni a nagy riválisokkal, de azonnal cselekednie kell

Tajvan számára az egyik legnagyobb kérdést az jelentheti, hogy az Egyesült Államok egy esetleges kínai katonai invázió esetén kiállna-e a sziget védelmében. Egy friss jelentés szerint Washington nem hagyná cserben szövetségesét – közölte a Defense One.

Az utóbbi idők legnagyobb kérdése az volt, hogy az Egyesült Államok képes lehet-e adott esetben egyszerre három partnerét is felfegyverezni – Ukrajnát Tajvant és Izraelt. Sokan azt feltételezték, hogy erre nemleges válasz születik, viszont az amerikai Demokráciák Védelméért Alapítvány meglátása szerint ez nincs így, viszont vannak feltételei, így például bővíteni kell a gyártókapacitást. Az egyik kritikus pontot a logisztika jelenti, ám ebben megállapították, hogy képesek tartani a főbb határidőket. Ebben nagy segítséget jelentett, hogy az amerikai hadiipari óriások az ukrajnai háború hatására megváltoztatták a hozzáállásukat, és növelték a gyártási mennyiséget. Jó példa erre, hogy a HIMARS-ok gyártási kapacitása duplájára növekedett.

Kiemelik viszont, hogy enné nagyobb megújulásra van szükség, mivel néhány esetben elavult termékeket állítanak elő, amely már nem biztos, hogy megfelel a modern háborús követelményeknek.

Ryan Brobst és Bradley Bowman a tanulmány írói úgy fogalmaztak:

Megfontolt reformok és jelentős új beruházások nélkül a védelmi ipari bázis nem biztos, hogy képes fenntartani Amerika szerepét a demokrácia arzenáljaként.

A szerzők azzal érvelnek, hogy az amerikai védelmi költségvetés nem növekszik a megfelelő mértékben, a második világháború óta új mélypontokat döntöget az arányokat tekintve. Szerintük ehhez fel kellene pörgetniük a beruházásösztönző politikát. Kiemelték, hogy Tajvan biztosításához növelni kell az elnök által lehívható keretet.

Közben egyre inkább problémát jelent, hogy az Egyesült Államok meddig hajlandó elmenni a támogatásokat illetően, mivel most Ukrajnával kapcsolatban úgy tűnik, hogy eljutottak a határig. Ez még nem jelenti automatikusan, hogy ezzel mások sem részesülnek az amerikai fegyverekből. Visszatérően előkerülnek azok a hangok, hogy azért kellene a kelet-európai ország támogatását lecsökkenteni, vagy akár be is fejezni, hogy inkább Tajvanra tudjanak koncentrálni, mivel a sziget jóval fontosabb terület az Egyesült Államok számára. Az ismertetett jelentés azonban mindezt cáfolja, viszont feltételekhez köti, méghozzá pénzügyi és beruházási oldalról. Más források viszont attól tartanak, hogy Kína hamarosan támadást indíthat a Távol-Keleten, ezért nincs már idő erre, hanem azonnali döntéseket kell meghozniuk.

Az amerikai én azt mondja, hogy először mindig a csapatainkat akarod felfegyverezni. De ha a cél az agresszió legyőzése vagy elrettentése, akkor a helyes válasz arra, hogy hova küldöd a következő Javelint vagy hova küldöd a következő rakétát

– mondta Bowman. A cikk azzal zárul, hogy Ukrajna teljes elengedése azért sem működhet Tajvanért, mivel ez okot adhat Moszkvának, hogy a saját oldalára fordítsa a helyzetet és növelje az agressziót Európában.

