Kalibr csúcsrakétákkal intett be Putyin Trump részleges tűzszünetének

Orosz hadihajók vasárnap rakétatámadást indítottak az ukrán főváros és más civil célpontok ellen, semmibe véve a Fehér Ház által korábban bejelentett fekete-tengeri tűzszüneti megállapodást Kijev és Moszkva között. Az ukrán légvédelmi hálózatok először vasárnap hajnali 1 óra után jeleztek valószínű orosz nagy hatótávolságú bombázást, majd fél órával később már rakétákat észleltek a légtérben. Az ukrán légvédelmi egységek 4:30-kor kezdték meg a rakéták elfogását, és 7 órára adták ki a vészhelyzet végét jelző figyelmeztetést.

Az orosz haditengerészet 8-12 Kalibr cirkálórakétát indított hadihajókról, amelyek a Kelet-Fekete-tengeren, Oroszország Krasznodari régiójának partjainál állomásoztak. A rakétákat négyesével indították, és alacsonyan repültek

- közölte az ukrán UNIAN hírügynökség. Az ukrán katonai szóvivők szerint a légvédelmi egységek összesen kilenc X-101 vagy X-55SzM bombázóról indított cirkálórakétát, nyolc tengerről indított Kalibr rakétát, hat Iszkander-M ballisztikus rakétát és 132 különböző típusú drónt észleltek az ukrán légtérben.

A Fehér Ház március 25-én jelentette be, hogy Oroszország és Ukrajna tűzszüneti megállapodást kötött a Fekete-tengerre vonatkozóan. A vasárnapi, Oroszország fekete-tengeri flottája által Ukrajna ellen indított cirkálórakéta-támadásig a Kreml nem cáfolta nyíltan az amerikai kormány azon állítását, miszerint Oroszország ígéretet tett arra, hogy nem folytat harci tevékenységet a Fekete-tenger medencéjében. A megállapodás a Fehér Ház szerint arra is kötelezte Ukrajnát és Oroszországot, hogy ne támadják egymás energetikai infrastruktúráját. Azóta mindkét fél többször is azzal vádolta a másikat, hogy támadásokat hajtott végre az elektromos hálózat ellen.

Az USA által bejelentett energetikai tűzszünet legnyilvánvalóbb megsértésére március 27-én került sor, amikor a Kreml dróntámadást hajtott végre az észak-ukrajnai Poltava város ellen. Több orosz robbanóanyaggal felszerelt robotrepülőgép csapást mért egy ipari negyedre, ami miatt otthonok és vállalkozások ezrei maradtak áram nélkül. Oroszország védelmi minisztériuma

április 2-án azzal vádolta Ukrajnát, hogy tüzérséggel és drónokkal támadta meg

az oroszországi Kurszk régió nyugati részén található villanyvezetékeket és transzformátorokat, ami 1500 háztartás áramellátását szakította meg.

