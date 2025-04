Zavar támadt az orosz hadigépezetben, a béketárgyalások akadoznak - Háborús híreink vasárnap

Bár 2024 nyara óta Románia védelmi minisztériuma és több, a hadgyakorlaton is részt vevő külföldi ország is szorgalmazta, hogy Bukarest korszerűsítsen néhány útszakaszt, ez nem valósult meg időben. Így a NATO Dacian Spring hadgyakorlata elmarad – számolt be róla a Szabad Európa román kiadása.