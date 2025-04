Áttörés a kínai hadiiparban: ezzel többé már a legnagyobb amerikai repülőgép-hordozók sem lehetnek biztonságban

Vivek Singh védelmi elemző 2025. április 6-án közzétett felvételei ritka bepillantást engednek meg a kínai hadsereg egyik legfejlettebb csapásmérő képességének fejlesztésébe. A képeken egy kínai Hszian H-6N stratégiai bombázó látható, amely egy levegőből indítható ballisztikus rakétát (ALBM) hordoz a törzse alatt. A NATO által CH-AS-X-13 kódnévvel ellátott rakéta vélhetően a DF-21 közepes hatótávolságú ballisztikus rakéta (MRBM) légi indítású változata, ami jelentős előrelépést jelent Kína légi távcsapás-képességeiben. Technológiai szempontból a CH-AS-X-13 – vagy ahogy Kínában esetleg nevezik, KF-21 – egy kétfokozatú, szilárd hajtóanyagú ballisztikus rakéta, amelyet kifejezetten nagy magasságú bombázó platformokról történő bevetésre terveztek.

Körülbelül 3000 kilométeres becsült hatótávolságával ez a fegyver lehetővé teszi a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg Légiereje (PLAAF) számára, hogy a közvetlen hadszíntéren túli stratégiai célpontokat is elérjen.

