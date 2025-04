Bejelentette Zelenszkij: tucatjával harcolnak kínaiak az orosz hadseregben

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentése szerint száznál is több kínai állampolgárságú katona harcol Oroszország oldalán a frontvonalon – közölte az Ukrajinszka Pravda.

Az elmúlt napok egyik legnagyobb szenzációját az jelentette az ukrajnai háború során, hogy az ukrán hadsereg hadifogságba ejtett két kínai állampolgárságú férfit, akik Donbasznál harcoltak az orosz erők oldalán. Bár ezt a kínaiak meg az oroszok is cáfolták, Volodimir Zelenszkij szerint a helyzet ennél is komolyabb. Kifejtette, hogy jelenleg mintegy 155 kínai állampolgárságú katonáról van tudomásuk az orosz hadsereg kötelékében. Hozzátette, hogy ezzel egyébként Moszkva és Peking is teljesen tisztában van, nincs ezzel kapcsolatban semmiféle titokzatosság.

Az oroszok toborzási hirdetéseket terjesztenek a kínai közösségi hálózatokon. Ez nem titkos toborzás – ez fontos. Lehet, hogy titkos toborzás is történik

– mondta, és kiemelte, hogy Peking tud ezekről a folyamatokról. Elmondta azt is, hogy ezek a toborzások a közösségi média felületén keresztül zajlanak, legfőképpen a TikTokon, de más kínai közösségi médiás felületeken keresztül is terjednek az üzenetek. Az ukrán elnök kiemelte, hogy viszonylag sok információt tudnak a katonákról, így például útlevéladatokat, életkort, származást, szolgálati egységet és még más anyagokat. Hozzátette, hogy

közel sem biztos, hogy a teljes létszámról van tudomásuk, ezért tovább folytatják az adatgyűjtést.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images