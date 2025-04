Úgy tűnik, az amerikai védelmi miniszter kijelölte Washington következő célpontját

Úgy tűnik, hogy véget ér Washington „stratégiai csendje” Kínával kapcsolatban, mivel a kabinet egyre több tagja jegyzi meg, hogy Peking túlzott hatalmat képvisel olyan területeken is, ahol szerintük nem szabadna. Legutóbb Pete Hegseth védelmi miniszter jelentette ki, hogy a keleti nagyhatalom egyszerűen túl nagy befolyással bír például Panamában. Szerinte Latin-Amerika több kulcsfontosságú pontján is kínai vállalatok irányítanak, ez pedig komoly kockázatot jelent.

Peking katonai előnyök és tisztességtelen gazdasági haszon érdekében fektet be és működik ebben a régióban

– mondta a védelmi miniszter egy kérdésre. Arra sürgette a kontinens országait, hogy álljanak össze egy tengelybe, hogy ezzel hatékonyabban álljanak ellen Peking akaratának.

Donald Trump amerikai elnök a kampányában több alkalommal is hangsúlyozta, hogy Kínát tekinti az egyik legnagyobb veszélyforrásnak az Egyesült Államokra nézve, de a beiktatása után a várakozásoktól eltérően sokáig nem nagyon volt téma a két nagyhatalom közötti feszültség. A néhány hétig tartó csend után azonban Washington nagy erővel ugrott neki annak, hogy riválisa ellen fellépjen. Korábban az is elhangzott a Fehér Házból, hogy az Egyesült Államok „vissza akarja szerezni” a Panama-csatornát, amely kínai vállalatok kezébe került, ezzel kapcsolatban a katonai beavatkozás lehetőségét is megkockáztatták. Hegseth kijelentése azonban ennél is tovább megy, mivel ő az egész kontinensen csökkentené Peking jelenlétét.

