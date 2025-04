Korszakváltást jelentett be az amerikai védelmi miniszter: egy országból kisöpörnék a kínaiakat

Az Egyesült Államok új kormánya hangsúlyosan kifejezte, hogy szeretné a felügyelete alá vonni a Panama-csatornát, mivel az szerintük jelenleg inkább a kínai érdekeket szolgálja ki. Az amerikai szerepvállalás növelése érdekében Pete Hegseth a közép-amerikai országba látogatott, hogy ott egy védelmi konferencián adjon hangot Washington érdekeinek. Április 9-én be is jelentette, hogy „kibővített partnerséget” köt az országgal, ennek értelmében a kulcsfontosságú hajózási útvonalon elsőbbséget élvezhetnek a jövőben az amerikai hadihajók az áthaladásukkor.

A kommunista kínaiak kényszere előtti kapituláció korszaka véget ért. A Panama-csatorna kulcsfontosságú terep, amelyet Panamának kell biztosítania Amerikával, és nem Kínával

– jelentette be a védelmi miniszter, majd hozzátette, hogy a keleti nagyhatalom a jövőben „nem ellenőrizhet kritikus fontosságú infrastrukturális elemeket és földterületeket ezen a féltekén”. Hegseth Panamavárosban Frank Abrego panamai közbiztonsági miniszterrel tartott közös sajtótájékoztatón ismertette a részleteket. Hozzátette, hogy hamarosan további megállapodások aláírására is sor kerülhet. Elárulta, hogy lehetőség nyílt az Egyesült Államok és Panama katonai képzéseinek összehangolására, valamint újra felállítja a rotációs közös jelenlétet néhány korábban működő amerikai katonai létesítményben. Az említett központok közül három ismert: a Rodman haditengerészeti állomás, a Howard légibázis, valamint a Fort Sherman, ahol a dzsungel hadműveleti központja volt korábban.

A két ország növeli az információmegosztást, az együttműködést a kibervédelem területén, kétoldalú biztonsági párbeszédeket és a csatorna infrastruktúrájának fejlesztése is beletartozik a megállapodásba. Jelenleg is az országban tartózkodik az amerikai hadsereg néhány egysége, akik most is fontos feladatokat látnak el, mondta az amerikai védelmi miniszter. Hozzátette, hogy már a nyáron további járművek érkezhetnek. Beszédét azzal zárta, hogy újra eljöhet a „tiszta tekintetű amerikanizmus kora”:

Azt akarjuk, hogy ez aranykor legyen országaink számára, együtt, és ennek a féltekének. Röviden: nemcsak Amerikát akarjuk újra naggyá tenni, hanem egész Amerikát is újra naggyá tenni.

Címlapkép forrása: Daniel Gonzalez/Anadolu via Getty Images