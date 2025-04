Súlyos felvételek: lecsapott az ukrán MiG-29-ről indított AASM HAMMER az orosz határon

Az Euromaidan Press mutatott be felvételeket arról, ahogy az ukrán MiG-29-es vadászgépre szerelhető francia gyártmányú precíziós rakétával mért csapást.

A felvételek alapján hatalmas pusztítást végzett az oroszországi Pogar ellenőrzőponton két AASM HAMMER típusú rakéta. Ezeket Franciaországban gyártották, de a szovjet fejlesztésű MiG-29-es vadászgépekre is felszerelhetőek, ezért Kijev is képes vele csapásokat végrehajtani. Az információk szerint a megsemmisült épületben orosz katonák tartózkodtak, de a pontos veszteségekről nem árultak el több információt. Az egész műveletet egy felderítő drón figyelte meg és rögzítette is a robbanást.

Ukraine bombs Russia's border checkpoint in Bryansk OblastUkrainian Air Force's MiG-29 fighter jet precisely bombed the Pogar crossing using French-made AASM HAMMER precision munitions. https://t.co/BPo9Xmr03M — Euromaidan (Press) April 10, 2025

Az ellenőrzőpont Csernyihiv megye északi részénél található, nem messze Fehéroroszországtól.

