Videón a betörés: letarolták az orosz védelmet az ukrán páncélosok, benyomultak Oroszország területére

A képsorokon az látható, ahogy ukrán M2 Bradley lövészpáncélosok áthatolnak Oroszország határán, illetve a határt védő farkasfogakon. Jól látható a képsorokon, ahogy egy páncélosok által kitaposott útvonalon hatolnak be az ukránok: nem világos, hogy ezt egy menetoszlopot vezető műszaki jármű csinálta-e, vagy az ukrán katonák felfedeztek egy orosz átjárót.

For the first time, Zelensky has admitted that the Ukrainian Army has entered into the Belgorod Region of Russia.Now, video footage of Ukrainian armored vehicles rolling into Russia has been released. pic.twitter.com/8M0kr5e5D3