A Hudson folyóba zuhant egy helikopter New York közelében

Lezuhant egy helikopter New York közelében, helyi idő szerint csütörtök délután. A fedélzeten tartózkodó, turistaként érkező spanyol család és a pilóta is életét vesztette a balesetben, miután a légijármű a Hudson folyóba zuhant - írta meg a CNN

A baleset délután 3:17-kor történt, a new jersey-i partvidék közelében, a hobokeni Pier A Parknál. A Hudson folyóba zuhanó helikoptert több szemtanú is észlelte, akik riasztották a helyi hatóságokat hatóságokhoz. Jessica Tisch, a New York-i rendőrség biztosa elmondta, hogy a helyszínre érkező rendőrök négy embert húztak ki a vízből, míg a tűzoltóság további két személyt mentett ki.

A helikopter délután 2:59-kor szállt fel New York belvárosából, ahonnan dél felé repült, majd észak felé fordult Manhattan partja mentén, fel a Hudson folyón. 3:08-kor érte el a George Washington hidat, majd dél felé fordult New Jersey partja mentén, ahol nem sokkal később elvesztette az irányítást, közölte Tisch.

Six people were killed Thursday when a helicopter crashed into the Hudson River near Lower Manhattan, authorities told ABC News. https://t.co/uZkWVvuDIt — ABC (News) April 10, 2025

Eric Adams, New York polgármestere a csütörtöki sajtótájékoztatón közölte, hogy

az áldozatok között volt Agustín Escobar, a Siemens egyik vezetője és családja, akik Spanyolországból érkeztek látogatóba az országba.

Donald Trump elnök a Truth Social közösségi platformon fejezte ki részvétét az esettel kapcsolatban, és közölte, hogy Sean Duffy közlekedési miniszter kivizsgálja az esetet. Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök "elképzelhetetlen tragédiának" nevezte az esetet az X-en közzétett bejegyzésében.

A New York Helicopter Charter által üzemeltetett helikopter roncsa jelenleg is a folyóban van elsüllyedve.

Csak annyit mondhatok, hogy lesújtott minket a történtek

- nyilatkozta Michael Roth, a New York Helicopter Charter Inc. vezérigazgatója a CNN-nek csütörtök este.

A FlightRadar24 adatai szerint a légi jármű egy Bell 206L-4 LongRanger IV típusú helikopter volt. 2004-ben gyártották, és 2016-ban kapott légialkalmassági bizonyítványt, amely 2029-ig érvényes - derül ki a Szövetségi Légiközlekedési Hatóság (FAA) nyilvántartásából.

Címlapkép forrása: Lokman Vural Elibol/Anadolu via Getty Images