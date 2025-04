Megindult a USS Carl Vinson, forrongó térségbe érkezett Amerika repülőgép-hordozója

Az Egyesült Államok közel-keleti és közép-ázsiai műveleteit irányító Középső Parancsnoksága (Centcom) az X közösségi oldalán ismertetett üzenete szerint

a Carl Vinson repülőgéphordozó csatlakozott a térségben jelenlévő Harry S. Truman hadihajóhoz,

amelyet a húszik állításuk szerint az elmúlt hetekben többször is célba vettek.

Az amerikai hadsereg nem részletezte, hogy a Közel-Keleten pontosan hol tartózkodik majd ez a második haditengerészeti csoport.

Aircraft Carrier USS Carl Vinson (CVN 70) with its air wing consisting of F-35C Lightning IIs works alongside the USS Harry S. Truman (CVN 75) in the U.S. Central Command area of responsibility. pic.twitter.com/c2p4yxmBpj