Meglepő bejelentéssel sokkolt Elon Musk: végleg lőttek az ambiciózus célnak?

A sajtó képviselőinek jelenlétében kezdődött csütörtöki fehér házi kormányülésen a DOGE de facto vezetője, Elon Musk arról tájékoztatta Donald Trumpot, hogy a hivatal várhatóan mekkora összeget farag le a szövetségi költségvetésből a 2025 októberétől 2026 szeptember végéig tartó pénzügyi év során.

Örömmel jelentem be, hogy 2026-ban a pazarlás és csalás csökkentéséből 150 milliárd dolláros megtakarítást várunk

- mondta Musk. A világ leggazdagabb embere szerint ezek a megszorítások "jobb szolgáltatásokat eredményeznek majd az amerikai emberek számára."

