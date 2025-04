Ukrajnába látogatott Harry herceg: kiderült, mi járatban

Szóvivőjének tájékoztatása szerint Harry a nyugat-ukrajnai Lvivben működő Superhumans Center nevű rehabilitációs központban tett hivatalosan be nem jelentett látogatást. Utazásáról azután adtak hírt, hogy elhagyta Ukrajna területét.

A herceg szóvivője szerint Harry társaságában volt az általa alapított Invictus Games Foundation alapítvány küldöttsége is,

köztük négy brit veterán, aki a Superhumans Center által nyújtott kezelésekhez hasonló rehabilitáción esett át sérülései miatt.

Prince Harry visited victims of the war in Ukraine as he made an unannounced visit to the war-torn country pic.twitter.com/5DobJ3U24V