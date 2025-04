Véget ért a La Niña fázis: kiszámíthatatlanná válhat a Föld időjárása

A NOAA előrejelzése szerint

ez a semleges állapot várhatóan 2025 nagy részében vagy akár egész évben fennmarad.

A semleges állapot általában a kevésbé jár szélsőséges időjárás körülményekkel, mint az északi féltekén szokatlanul meleg időjárást és hőhullámokat hozó El Niño, vagy a most véget ért, általában hidegbetöréseket és alacsonyabb hőmérsékletet okozó La Niña.

A semleges időszak azonban nehezebbé teszi a hosszú távú időjárás-előrejelzést, mivel a globális időjárás egyik fő befolyásoló tényezője nem hat egyik irányba sem.

