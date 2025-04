Állítólag hatalmas győzelmet aratott az ukrán haderő, de van pár furcsaság

A Dél-Donyeckben történt ellentámadás állítólag nem is most, hanem két hete zajlott le, az ukrán haderő csak most számolt be róla.

Mindemellett Najiev azt állítja, hogy az orosz haderő 9500 katonát, 51 tankot és 166 egyéb páncélost vesztett a szektorban: többségében ukrán dróncsapások miatt.

Najiev kijelentését eddig nem sok független forrás erősítette meg, de még ukrán térképek alapján is érdemes szkeptikusan kezelni a dolgot.

A hétvégén jött arról hír, hogy valóban kitűzték az ukrán zászlót valahol Dnyiproenerhija településen belül, de az egész települést valószínűleg közel sem tisztították még meg az orosz jelenléttől. Az ukrán LiveUAMap térképe szerint Dnyiproenerhija teljes egészében, a szintén ukrán Deepstate szerint úgy 80%-ban orosz kézen van.

Persze az is elképzelhető, hogy két hete rövid időre visszavették az ukránok a települést, azóta pedig az oroszok szinte teljesen elfoglalták megint, az nem világos, hogy ha így volt, a fejleményről miért csak most számolt be az altábornagy.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images