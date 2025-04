Kiderült, valójában mi vezethetett a legendás F-16-os ukrán vadászgép elvesztéséhez – Amerika lehet a hibás?

Kijev április 12-én délután jelentette be egy szűkszavú közleményben, hogy elvesztette a második, amerikai gyártmányú F-16-os vadászgépet is. Az első esettel szemben most nem mondták meg, hogy a baráti tűz okozta a jármű vesztét, vagy az oroszok. Az ukrán légierő esti jelentése annyit tett hozzá, hogy bevetés közben vesztették el a járművet, de azt nem árulták el, hogy pontosan hol. A cikk viszont kiemeli, hogy ekkor elhunyt Ivano Pavlov is, aki korábban egy ukrán Szu-25-ös pilótája volt, ami szokatlan váltás, vélhetően

azt jelzi, hogy kevés a megfelelő képességekkel bíró ember az ukrán légierőnél.

A bejelentést követően azonnal elkezdtek érkezni a meg nem erősített információk, az EurasianTimes ezeket szedte össze egy csokorba:

Az első információk a pontos helyszínt igyekeztek lokalizálni, a legtöbb beszámoló szerint a kelet-ukrajnai Szumi körül történhetett az eset, itt egyébként korábban is látták már az F-16-osokat. Orosz milbloggerek egyébként pár héttel korábban a térségben egy másik amerikai gyártmányú vadászgép lelövéséről is beszéltek, de akkor ezt nem sikerült minden kétséget kizáróan megerősíteni.

A következő elmélet szerint a „madár" lelövéséhez egy orosz R-37 levegő-levegő rakéta vezetett, amely akár 300 kilométeres távolságban is hatékony tud lenni. Ezeket egyébként Szu-35-ösök, Szu-57-esek és MiG-31BM típusú orosz vadászgépek hordozzák.

Azt már viszonylag hamar kizárták, hogy Sz-400-as légvédelmi rakétarendszer okozhatta az ukrán gép vesztét, elsősorban a nyugati hírszerzési adatok miatt.

Voltak olyan szemtanúk is, akik viszont azt állították, hogy az F-16-os az orosz határ felé próbált elmenekülni, miközben a rakéták üldözték. Ez viszont annak a gondolatnak adott újfent táptalajt, hogy esetleg baráti tűz hozta el a vadászgép végzetét.

Április 13-án az orosz védelmi minisztérium közleményben vállalta a felelősséget, ám abban sem adott több támpontot az esethez, így a fegyverrendszert és a lokációt sem nevezte meg.

Az EursianTimes arra is kísérletet tett, hogy megpróbálja pontosan feleleveníteni, hogy mi történhetett. Kezdetnek fontos tisztázni, hogy Ukrajna csak nagyon korlátozott mennyiségű F-16-ossal rendelkezik, összesen 16 körül állhat a rendelkezésére, amelyből 6-8 körül lehet a bevethető példányok száma.

Több légibázison vannak elosztva, az elsődleges feladatuk, hogy légvédelmi bevetéseket hajtsanak végre, vagyis a levegőben semmisítsenek meg támadó orosz rakétákat, de alkalmanként csapásmérő bevetésekre is használják a gépeket.

Kiemelik, hogy ezekhez kis átmérőjű bombákat (SDB) és JDAM-ER-eket használnak, ám az orosz határon túli célpontok kilövéséhez viszonylag magasabbról kell őket működésbe hozni, ez a sáv nagyjából 3 és 12 kilométer között mozog. Az ellenséges célpontok kiiktatásához a AGM-88 HARM rakétát is ki tud lőni, amely már sokkal alacsonyabb magasságból működésbe hozva is hatékony, ám ekkor is hirtelen felemelkedve kell elérni a pontot, ahol ki lehet lőni azokat. Az összesített gondolatmenet alapján a cikk a következő eredményekre jut, hogy két hiba okozhatta az F-16-os elvesztését:

A pilóta hibája, aki túl magasra emelkedett.

A hírszerzés kudarca, amely nem jól mérte fel az orosz légvédelmi egységek elhelyezkedését.

A cikk még hozzáteszi, hogy utóbbi akár abból is fakadhat, hogy az Egyesült Államok nemrégiben hosszabb időre bejelentette a hírszerzési információk átadását, ennek hatásai tarthatnak máig. Szokatlan volt az is, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök milyen gyorsan elismerte az esetet, ezzel valószínűleg éppen a szövetségeseinek szeretett volna üzenni, hogy a támogatások megvonásának gyorsan következményei lesznek Ukrajna képességeire nézve.

