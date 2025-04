Kína ott mérhet súlyos csapást Amerikára, ahol a legjobban fáj Trumpnak

Kína ritkaföldfémeknél bevezetett exportkorlátozásai súlyos fenyegetést jelentenek az amerikai védelmi képességekre, mivel az Egyesült Államok képtelen lenne pótolni a kieső forrásokat - figyelmeztet a Center for Strategic and International Studies (CSIS) legfrissebb jelentése - jelentette a Cnbc

Peking a hónap elején exportkorlátozásokat vezetett be hét ritkaföldfémre és mágnesre, amelyeket védelmi, energetikai és autóipari technológiákban használnak, válaszul Donald Trump amerikai elnök Kínával szemben bevezetett növekvő vámjaira.

Az új korlátozások a szamárium, gadolínium, terbium, diszprózium, lutécium, szkandium és ittrium közép- és nehéz ritkaföldfémekre vonatkoznak. A szabályozás értelmében a kínai vállalatoknak speciális engedélyeket kell szerezniük ezen erőforrások exportjához.

A hétfőn közzétett CSIS-jelentés figyelmeztet, hogy bár még nem világos, pontosan hogyan fogja Kína végrehajtani ezt a politikát, valószínűleg az exportok átmeneti szüneteltetéséhez vezet, amíg Peking létrehozza az engedélyezési rendszert, és ez ellátási zavarokat okozhat egyes amerikai cégeknek. A New York Times a héten arról számolt be, hogy Kína ritkaföldfém-exportjának szüneteltetése már meg is kezdődött.

Mivel Kína gyakorlatilag monopolhelyzetben van a globális nehéz ritkaföldfémek feldolgozásában, az ilyen korlátozások komoly fenyegetést jelentenek az Egyesült Államok számára, különösen a védelmi technológiai ágazatban.

Az Egyesült Államok különösen sebezhető ezekben az ellátási láncokban

- figyelmeztetett a CSIS, hangsúlyozva, hogy a ritkaföldfémek

kulcsfontosságúak számos fejlett védelmi technológiához, és felhasználják őket vadászgépekben, tengeralattjárókban, rakétákban, radarrendszerekben és drónokban.

Az exportkorlátozások mellett Peking 16 amerikai szervezetet - egy kivételével mind a védelmi és repülőgépipari ágazatból - helyezett exportellenőrzési listájára. A listára kerülés megakadályozza, hogy a vállalatok "kettős felhasználású árukat" kapjanak, beleértve az említett ritkaföldfémeket is.

A CSIS jelentése szerint, ha Kína kereskedelmi ellenőrzései a közép- és nehéz ritkaföldfém-exportok teljes leállásához vezetnek, az Egyesült Államok képtelen lesz pótolni a hiányt.

Jelenleg nem folyik nehéz ritkaföldfém-szeparáció az Egyesült Államokban

- állapította meg a CSIS, bár megjegyezte, hogy ezeknek a képességeknek a fejlesztése folyamatban van.

A Védelmi Minisztérium a 2024-es Nemzeti Védelmi Ipari Stratégiájában célul tűzte ki egy teljes ritkaföldfém-ellátási lánc kifejlesztését, amely 2027-re kielégítheti az USA összes védelmi igényét. 2020 óta a minisztérium több mint 439 millió dollárt fordított a hazai ellátási láncok és nehéz ritkaföldfém-feldolgozó létesítmények kiépítésére a CSIS által gyűjtött adatok szerint.

A CSIS azonban rámutatott, hogy mire ezek a létesítmények működőképessé válnak, kibocsátásuk messze elmarad majd Kínáétól, és az USA még mindig távol lesz a Védelmi Minisztérium független ritkaföldfém-ellátásra vonatkozó céljától.

A bányászati és feldolgozási képességek fejlesztése hosszú távú erőfeszítést igényel, ami azt jelenti, hogy az Egyesült Államok a belátható jövőben hátrányban lesz

- tette hozzá.

Trump elnök Ukrajnával is megállapodást keres, amely hozzáférést biztosítana az ország ritkaföldfém-lelőhelyeihez. Azonban továbbra is kérdéses e lelőhelyek értéke és hozzáférhetősége.

A CSIS-jelentés figyelmeztet, hogy az exportkorlátozások közvetlen veszélyt jelentenek az amerikai katonai készültségre, kiemelve, hogy az ország már most is lemaradásban van a védelmi gyártás terén. "Már a legújabb korlátozások előtt is küzdött az amerikai védelmi ipari bázis a korlátozott kapacitással, és nem volt képes növelni a termelést a védelmi technológiai igények kielégítésére" - írták a szerzők.

A jelentés idéz egy 2022-es becslést egy amerikai légierő tisztviselőjétől, amely szerint Kína ötször-hatszor gyorsabban szerez be fejlett fegyverrendszereket és felszereléseket, mint az Egyesült Államok.

A kritikus ásványi anyagokra vonatkozó további tilalmak csak növelni fogják a szakadékot, lehetővé téve Kína számára, hogy gyorsabban erősítse katonai képességeit, mint az Egyesült Államok

- állapítja meg a jelentés.

Az Egyesült Államok nincs egyedül a Kína ritkaföldfém-monopóliumával kapcsolatos aggályaival, olyan országok, mint Ausztrália és Brazília szintén beruháznak a hazai ritkaföldfém-ellátási láncok megerősítésébe. A CSIS azt javasolja, hogy az USA nyújtson pénzügyi és diplomáciai támogatást ezen kezdeményezések sikerének biztosításához.

A CSIS szerint azonban Kína új exportengedélyezési rendszere a ritkaföldfémekre ösztönözheti a világ országait, hogy együttműködjenek Kínával, hogy megakadályozzák saját ellátásuk megszakadását.

Címlapkép forrása: Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto via Getty Images