Olyan fordulóponthoz érkezett Donald Trump, aminek egyáltalán nem fog örülni

Az április 11. és 13. közötti felmérés alapján a gazdaság- és a kereskedelempolitika terén 46%-43% arányban bízik több amerikai a kongresszusi demokratákban, míg az adók és a külpolitika kapcsán 1 százalékpontos az előnyre tettek szert (45%-44%).

For the first time since May 2021, more voters trust Democrats than Republicans to handle the economyWhom voters trust more to handle...Foreign policy: +1Taxes: +1The Economy: +3 (was R+3 last week)Trade: +3 (was R+2)Energy: +5Medicare/Social Security: +18 https://t.co/5lfYbxUglN