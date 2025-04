Kiderült: kínai segítséggel kerültek tűz alá Amerika hadihajói

Amerikai tisztviselők szerint egy kínai cég segíti a jemeni húszikat a Vörös-tengeren áthaladó civil és katonai hajóforgalom támadásában - számolt be a FT

A Trump-adminisztráció szerint a Chang Guang Satellite Technology Co Ltd, egy kínai vállalat, amely kapcsolatban áll a Népi Felszabadító Hadsereggel is, hírszerzési információkat szolgáltat a húsziknak.

Az Egyesült Államok számos alkalommal jelezte aggályait a kínai kormánynak a Chang Guang Satellite Technology szerepével kapcsolatban, amely a húszikat támogatja, hogy Peking lépéseket tegyen"

- nyilatkozta egy magas rangú külügyminisztériumi tisztviselő.

A tisztviselő hozzátette, hogy Kína "figyelmen kívül hagyta" ezeket az aggályokat.

Tammy Bruce, a külügyminisztérium szóvivője megerősítette, hogy a CGSTL "közvetlenül támogatja az Irán által támogatott húszi terrorista támadásokat az amerikai érdekek ellen". A CGSTL korábban is az USA vizsgálatának középpontjában állt, és 2023-ban szankciókkal sújtották, mert állítólag nagy felbontású műholdképeket szolgáltatott az orosz Wagner Csoportnak is.

A húszik 2023-ban kezdtek támadásokat a Vörös-tengeren közlekedő hajók ellen, miután Izrael háborút indított a Hamász ellen, válaszul a palesztin terrorista csoport október 7-i támadására.

