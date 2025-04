Kiszivárgott: egyre többen unták meg Amerikában Putyin játékát, de Trump csak egyvalakire hallgat

A The Wall Street Journal szerint Donald Trump amerikai elnök egyre több munkatársa javasolja, hogy a korábbiaknál jóval szigorúbb politikát képviseljenek Vlagyimir Putyin orosz elnökkel szemben, de az Egyesült Államok vezetője mára inkább egyetlen ember szavára hallgat.

Hatalmas szerepet tölt be az amerikai-orosz megbeszélésekben Steve Witkoff, a Fehér Ház különmegbízottja, aki több alkalommal is már Moszkvába utazott, ahol személyesen is találkozott már az orosz elnökkel. A látogatásaival kisebb eredményeket már elért, de ezeket többen keveslik. Marco Rubio külügyminiszter és más magas rangú politikusok szigorúbb fellépést sürgetnek Washingtontól, de ez egyelőre nem ér el sikert Trumpnál, aki egyelőre inkább Witkoff tevékenységében bízik és óvatos megközelítést javasol Moszkvához. Hivatalba lépése óta az amerikai elnök egyik legfontosabb célkitűzése, hogy békét teremtsen Ukrajnában, ám az elmúlt időszakban a tárgyalások csak nagyon lassan haladtak előre.

Trump meglehetősen „megengedőnek” mutatkozott a hétvégi, Szumit érő támadást követően is, miközben több amerikai politikus elítélte Moszkvát emiatt.

Daniel Fried, a külügyminisztérium egykori magas rangú tisztviselője elmondta, hogy az állam és a pénzügyminisztérium az Oroszországgal szembeni szankciók fokozására készül. Ez egyelőre még semmit nem jelent, viszont kiemelte, hogy mindent előkészítenek ahhoz, ha az elnök meggondolná magát Putyin politikájával kapcsolatban. Elsősorban az olajkereskedelmet érintené a szigorítás, de akár más területek is szóba jöhetnek.

