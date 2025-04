Csúnyán beleszállt Kínába az Egyesült Államok szövetségese

Mark Carney kanadai miniszterelnök Kínát nevezte meg az ország legnagyobb biztonsági fenyegetésének - írja a Reuters.

Csütörtök este Carney egyértelműen Kínát jelölte meg Kanada legfőbb biztonsági fenyegetéseként. A pénteki sajtótájékoztatón kifejtette, hogy Kanadának fel kell lépnie a kínai külföldi beavatkozási kísérletek ellen.

A miniszterelnök bírálta Kínát az Oroszországgal való partnersége miatt az ukrajnai háborúban, és kiemelte, hogy az ázsiai nagyhatalom fenyegetést jelent a tágabb ázsiai térségre, különösen Tajvanra. "Geopolitikai értelemben" Kína jelenti a legnagyobb veszélyt - hangsúlyozta Carney, hozzátéve, hogy kormánya már dolgozik a megfelelő válaszlépéseken.

A kínai nagykövetség Ottawában egyelőre nem reagált a megkeresésre. A közvélemény-kutatások szerint Carney Liberális Pártja vezet az április 28-i választások előtti hajrában.

Kanada eközben kereskedelmi háborúban áll hosszú távú szövetségesével, az Egyesült Államokkal is. Az ország válaszul vámokat vetett ki amerikai termékekre, miután az USA vámokat vezetett be a kanadai autókra, acélra, alumíniumra és az észak-amerikai szabadkereskedelmi egyezménynek nem megfelelő árukra.

Carney kijelentette, hogy Kanada nem próbálja dollárról dollárra viszonozni az amerikai intézkedéseket, de megjegyezte, hogy a globális kereskedelmi rendszer átrendeződik.

Az Egyesült Államokkal való közös értékek szintje változik, így az együttműködésünk szintje is változni fog

- mondta.

A miniszterelnök szerint Kanadának lehetőségei vannak az Egyesült Államokon és Kínán túl is. "Hatalmas lehetőségek vannak Európában, az ASEAN-ban, a Mercosurban és a világ más részein, ahol tovább mélyíthetjük kapcsolatainkat, és ezt meg is kellene tennünk, és szerintem meg is fogjuk tenni" - fogalmazott Carney.

Címlapkép forrása: Adrian Wyld/POOL/Anadolu via Getty Images