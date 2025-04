Európa egyik legerősebb katonai hatalma talált egy erős nukleáris partnert az oroszok lépései ellen

Andrzej Duda lengyel elnök szerint országa számára előnyös lenne, ha Franciaország nukleáris elrettentő erejének védelme alá kerülne az orosz fenyegetéssel szemben, miközben továbbra is szorgalmazza az amerikai atomfegyverekhez való hozzáférést.

Úgy gondolom, mindkét megoldást elfogadhatjuk. Ez a két elképzelés nem ellentmondásos és nem zárja ki egymást

– nyilatkozta az elnök a Bloomberg Newsnak adott interjújában. Donald Tusk miniszterelnök márciusban a varsói parlamentben jelentette be, hogy Lengyelország atomfegyverekhez való hozzáférést kereshet, és "komoly tárgyalásokat" folytat Emmanuel Macron francia elnök javaslatáról, amely szerint

Párizs nukleáris képességeit az európai szövetségesek védelmére használnák.

A nukleáris törekvések kiegészítik Varsó már amúgy is ambiciózus fegyverkezési programját, amelyet Oroszország több mint három évvel ezelőtti, Ukrajna elleni teljes körű inváziója váltott ki. A teljes GDP 4,7%-át kitevő védelmi kiadásaival Lengyelország a NATO legnagyobb védelmi költségvetésével rendelkező tagállama.

Duda korábbi próbálkozásai, hogy az előző amerikai adminisztrációnál lobbizzon Varsó nukleáris megosztási programba való bevonásáért, nem jártak eredménnyel. A nukleáris megosztás jelentheti azt, hogy egy szövetséges amerikai atomfegyvereket tárol a területén, ahogy ezt több európai NATO-tagállam is teszi, vagy kísérő, illetve felderítő repülőgépeket biztosít nukleáris küldetésekhez.

A hivatali idejének vége előtt kevesebb mint négy hónappal nyilatkozó Duda megvédte folyamatos erőfeszítéseit, mondván, a NATO feladata, hogy szembeszálljon "Oroszország agresszív viselkedésével". 2023-ban Vlagyimir Putyin orosz elnök bejelentette, hogy Moszkva taktikai atomfegyvereket telepített Belaruszba, ami megrémítette a szövetség keleti szárnyának tagjait.

Hogyan fog a NATO erre reagálni? A válaszom nagyon egyszerű. Meghívjuk önöket, hogy terjesszék ki a nukleáris megosztást a mi területünkre is

– mondta Duda.

Közben Lengyelország Macron javaslatának elfogadása több akadályba is ütközhet, mivel Franciaország nukleáris pajzsa független a Lengyelországra is kiterjedő NATO biztonsági garanciáktól. Varsó az atomsorompó-szerződés aláírójaként elkötelezett amellett, hogy maga nem szerez be atomfegyvereket. Párizs és Varsó jelenleg egy kétoldalú szerződés véglegesítésén dolgozik, amely többek között a védelmet, a nukleáris energiát és a tudományos együttműködést is lefedi – derül ki a francia elnök múlt heti, Tuskkal folytatott telefonbeszélgetése után az X-en közzétett bejegyzéséből.

Címlapkép forrása: EU