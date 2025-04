Hatalmas hadoszlopot videóztak: az Egyesült Államok vonja ki a katonáit egy országból

2025 tavaszáig körülbelül 2000 amerikai katona állomásozott Szíria északkeleti részén, ahol a helyi kurd egységeknek nyújtottak segítséget az Iszlám Állam nevű terrorszervezet elleni küzdelemben. 2024 decemberében hirtelen nagyot változott a politikai helyzet országban, ugyanis Bassár el-Aszad rezsimje váratlanul megbukott és egy korábbi radikális iszlamista vezető vette át a hatalmat az országban. A megváltozott biztonsági helyzet egyben arra sarkallta az amerikaiakat, hogy változtassanak az eddigi jelenlétükön, két magas rangú tisztségviselő közlése szerint mindösszesen 1400 katonájuk marad Szíriában.

U.S. Forces Begin Syria Drawdown in EarnestSightings of U.S. convoys of equipment-laden trucks abound this morning as the first tranche of 600 U.S. forces slated to withdraw from Syria transfer control of their bases and outposts to Syrian Democratic Forces (SDF) subordinate to pic.twitter.com/kUi88po8lC