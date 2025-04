Így néz ki, ha emberek mellett humanoid robotok is indulhatnak egy maratonfutáson – felvétel

A "verseny" sokkal inkább technikai bemutató, próbatétel volt, mint tényleges verseny.

A robotok pályáját akadályok választották el a tényleges futópályától

és a mérnököknek szabad hozzáférése volt csúcstechnológiás "versenyzőikhez" bármilyen módosítás végrehajtásához.

A robotok versenyén húsz vállalat és kutatóintézet vett részt modelljeikkel, amelyekkel szemben szinte az egyetlen előírás az volt, hogy két lábon járjanak. A kínai köztévé közvetítése alapján az induló robotok többsége már a startnál kiesett.

Az emberszerű robotok közül a Beijing Innovation Center of Human Robotics versenyzője, "Tiangong Ultra" futott át elsőként a célvonalon 2 óra 40 perc és 24 másodperces idővel. Egy második robot körülbelül egyórás késéssel követte.

