Beindult a dominóhatás, kezd megbénulni a tengeri kereskedelem Trump miatt

Az amerikai vámháború miatt összeomlani látszik a globális tengeri szállítás, különösen az Egyesült Államok és Kína közötti forgalomban, ahol az import egy hét alatt 64 százalékkal csökkent. A hajózási társaságok tömegesen törlik a szállítmányokat, miközben a kereskedők alternatív útvonalakat és termelési helyszíneket keresnek. A válság hatása már most érezhető világszerte, és heteken belül elérheti Európa fő kikötőit is – számolt be a Les Echos francia gazdasági lap.