Rejtélyes fegyvert kapott Oroszország: megérkezett az M1991 Juncse

Friss felvételt posztoltak oroszpárti Telegram-csatornák (innen vették át az ukrán háborút nyomon követő X-fiókok is) az M1991 Juncse felbukkanásáról:

The first video confirmation of the North Korean 240mm M1991 MLRS in Russia. Although, the appearance of these North Korean MLRS in Russia has been reported by intelligence for a long time. https://t.co/cMz5m8cXzi