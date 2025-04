Orosz-ukrán háború: vége a tűzszünetnek, de jöhetnek az újabb békekezdeményezések

Folytatódtak a harcok Ukrajnában a húsvéti tűzszünet után, de Moszkva nyitott a békekezdeményezésekre Putyin elmondása szerint - írja a Reuters.

Vlagyimir Putyin orosz elnök hétfőn bejelentette, hogy az ukrajnai harcok folytatódtak a húsvéti tűzszünet után. Az orosz vezető hangsúlyozta, hogy Moszkva nyitott bármilyen békekezdeményezésre, és hasonló hozzáállást vár Kijevtől is.

Ukrajna és Oroszország kölcsönösen egymást vádolták több ezer támadással és a Kreml egyoldalú tűzszünetének megsértésével a húsvéti ünnepek alatt.

"Mindig pozitívan állunk a tűzszünethez, ezért is kezdeményeztük, különösen mivel a húsvéti napokról van szó", nyilatkozta Putyin Pavel Zarubin állami televíziós riporternek. "Mindig is hangsúlyoztuk, hogy pozitívan viszonyulunk bármilyen békekezdeményezéshez. Reméljük, hogy a kijevi rezsim képviselői is hasonlóan éreznek", tette hozzá.

Washington korábban üdvözölte volna a tűzszünet meghosszabbítását, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pedig többször is megerősítette, hogy

Ukrajna kész lenne egy 30 napos tűzszünetre a polgári infrastruktúra elleni támadások esetében.

Putyin szerint Oroszországnak alaposan meg kell vizsgálnia ezt és más javaslatokat is.

Forrás: Reuters

