Európa közelében bukkantak fel a keleti nagyhatalom J-10-s vadászgépei: egy nagy háborúhoz készülhet fel itt Peking

Hamarosan megrendezésre kerül az „Eagles of Civilization 2025” nevű légigyakorlat, amelyen a házigazda kifejezetten a kínai légierővel való együttműködést próbálják el. Az időzítés azért is kifejezetten fontos, mivel az Egyesült Államok kormánya láthatóan a korábbiaknál kisebb figyelmet szeretne fordítani Afrikára, ennek pedig látványos pontja lehet Egyiptom. Itt Peking már régóta igyekszik növelni a befolyását, éppen a J-10-es vadászgépek eladásával, bár az üzlet körül ellentmondásos a kommunikáció. Kairó a MiG-29M/M2 többcélú vadászgépeivel repül a gyakorlatok során.

Az április 20-án induló műveletek egészen május közepéig tartanak, a keleti nagyhatalom a már említett J-10 mellett pedig a légierő kötelékéből több típust is felvonultat majd. A gyakorlatok ráadásul kettős célt szolgálhatnak a PLAAN számára: egyrészt tapasztalatot szereznek az olyan komolyabb logisztikai műveletet igénylő műveletekről, melyek során több ezer kilométerrel távolabb kell szállítani a kulcsfontosságú eszközöket. Ezen felül ráadásul a gyakorlatok során

lehetőségük lesz a szovjet fejlesztésű MiG-29-esek elleni manővereket gyakorolni, ami azért kifejezetten fontos, mert ez a típus adja máig az indiai légierő gerincét.

