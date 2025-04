Zelenszkij részt vesz Ferenc pápa temetésén

Az elnöki hivatal várja a pápa temetésének időpontját, és előkészíti az elnök római és vatikáni látogatását, hogy elbúcsúzzon a pápától

– mondta a forrás az Ejropevszka Pravda szerint, hangsúlyozva, hogy a búcsúztató szertartáson való részvételről van szó.

Az ukrán államfő Ferenc pápa Húsvét hétfő reggelén bekövetkezett halála után az X közösségimédia-platformon emlékezett meg az egyházfőről, egy közös képüket posztolva.

Világszerte emberek milliói gyászolják Ferenc pápa halálának tragikus hírét. Életét Istennek, az embereknek és az egyháznak szentelte. Tudta, hogyan adjon reményt, hogyan enyhítse a szenvedést az ima által, és hogyan támogassa az egységet. Imádkozott az ukrajnai békéért és az ukránokért. Együtt gyászolunk a katolikusokkal és minden kereszténnyel, akik Ferenc pápától vártak lelki támogatást. Emléke örökké él!

– írta Zelenszkij.

Millions of people around the world are mourning the tragic news of Pope Franciss passing. His life was devoted to God, to people, and to the Church.He knew how to give hope, ease suffering through prayer, and foster unity. He prayed for peace in Ukraine and for Ukrainians. We pic.twitter.com/Ww6NtsbWWS