Évtizedek óta nem látott súlyosságú terrortámadás robbanthatja be a világ egyik legfeszültebb térségét

Évtizedek óta nem tapasztalt súlyosságú támadás zajlott le Pahalgamban, a népszerű kasmíri kirándulóhelyen. Április 22-én váratlanul fegyveresek törtek rá a turistákra, közülük 26 férfit halálosan megsebesítve, többen megsérültek. A támadást egy kevésbé ismert csoport, a Kasmíri Ellenállási Front (TRF) vállalta magára egy, a közösségi médiában közzétett üzenetben. Indokként azt nevezték meg, hogy a régióban „85 ezer külsős telepedett meg, ez pedig demográfiai változásokat hozott”. Források szerint a vérengzés elkövetése miatt a hatóságok legalább négy felfegyverzett elkövetőt keresnek. Arra kérik a térségben tartózkodókat, különösen a turistákat, hogy gondolják át a további programjaikat.

Az esetet követően az indiai politikai elit sorra szólalt meg, így tett például Narendra Modi, miniszterelnök is, aki a következő hozzászólást tette:

Gonosz programjuk soha nem fog sikerülni. A terrorizmus elleni küzdelem iránti elhatározásunk megingathatatlan, és még erősebb lesz

– írta az X-en, a támadás miatt a kétnapos szaúd-arábiai úját is megszakította.

Az India északi részében található Kasmír régóta komoly feszültséggócot jelent, mivel Pakisztán nem ismeri el Újdelhi fennhatóságát, valamint Kínának is vannak a térségben területi igényeik. A mostani támadás időzítése nem véletlen, ugyanis éppen az amerikai alelnök J. D. Vance látogatásához igazították, amelynek a célja egyértelműen a megnövekedett figyelem kihasználása lehet, hogy ezzel adjanak hangsúlyt a követeléseiknek. A helyszínre vezényelték az atomhatalom legfontosabb elitkommandós egységeit is, hogy segítsék a helyi hatóságok munkáját a nyomozásban. Korábban is voltak már súlyos terrortámadások a régióban, de hasonlóan véres eset utoljára 2000-ben történt, amikor 35-en vesztették életüket.

A súlyos terrortámadás után az egyik elsők között a szomszédos rivális, Kína fejezte ki az együttérzését a külügyminisztériumon keresztül.

Pakisztánban viszont attól tartanak, hogy a támadás miatt India súlyos megtorlásba kezdhet.

Ennek hátterében az állhat, hogy a kiszivárgott információk szerint két támadó az országból származott (a másik kettő helyi lehetett). Az egyelőre még kérdéses, hogy Újdelhi milyen nézetet fog alkalmazni a válasznál, de elterjedt az a megközelítés Indiában, hogy Iszlámábád keze benne volt a dologban, emiatt ezt „háborús bűncselekménynek” kellene tekinteni. Pakisztán eddig annyit tett meg, hogy a részvétét fejezte ki az áldozatok miatt. Tara Kartha, a Center for Land Warfare Studies (CLAWS) igazgatója szerint ez önmagában kevés, az atomhatalomnak elköteleződést kell mutatni a fegyveresek felkutatásában és együtt kell működnie szomszédjával, hogy elkerülhető legyen egy nagyobb válság.

