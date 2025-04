Feltűnt a USS William P. Lawrence rakétás romboló Kína partjai közelében, Peking ideges

A USS William P. Lawrence nevű amerikai rakétás romboló szerdán haladt át a stratégiai fontosságú Tajvani-szoroson.

Az amerikai haditengerészet nagyjából havonta egyszer hajózik át ezen a területen, alkalmanként szövetséges országok hajóinak kíséretében. Kína, amely Tajvant saját területének tekinti, azt állítja, hogy a stratégiai vízi út hozzá tartozik.

A Kínai Népi Felszabadító Hadsereg Keleti Színtér Parancsnoksága közleményében azt állította, hogy az amerikai hajó áthaladása „nyilvános hírverés” volt.

Arra kérjük az Egyesült Államokat, hogy hagyjon fel a torzításokkal és a hírveréssel, és működjön együtt a Tajvani-szoros békéjének és stabilitásának fenntartása érdekében

– írta közleményében a parancsnokság.

A kínai hadsereg közösségimédia-felületén egy rövid videót is közzétett, amelyen egy kínai haditengerészeti katona távolról, távcsővel figyeli az amerikai hadihajót. A találkozás pontos helyszínét nem közölték.

