Szuperritka videót mutatott az ukrán hírszerzés: így semmisítik meg az oroszok méregdrága Szu-30SzM vadászgépét

Az orosz-ukrán háború kezdetei óta valódi ritkaságszámba menő videót mutatott be az ukrán védelmi hírszerzés, amelyen megsemmisítenek egy Szu-30SzM típusú többcélú vadászgépet.

A felvételen az látható, hogy ismeretlenek megközelítenek egy repteret, ahol először csak egy vadászgép farokrésze látható, amelyen a 35-ös jelzés van. A források szerint ez valójában Rosztov-na-Donu légibázisán készült, ahol az orosz légierő egyik Szu-30SzM típusú többcélú vadászgépe állt.

A jármű hirtelen lángolni kezd, a jelentés szerint ezzel az akció elérte a célját és sikerült megsemmisíteni a körülbelül 50 millió dollárra becsült értékű gépet.

Russian Su-30SM fighter jet was destroyed at Rostov-on-Don airfield Ukraines intelligence reports. pic.twitter.com/K6Abs4jUTz — NOELREPORTS () April 24, 2025

A Kremlnek ellenállni és az agresszor állammal szembeni demilitarizálási cselekményeket végrehajtani hajlandó erők skálája nő! Az ukrán védelmi hírszerzés emlékeztet arra, hogy minden, az ukrán nép ellen elkövetett háborús bűnért igazságos megtorlás jár

– emelte ki az ukrán hírszerzés.

A videó egyben arra is felhívja a figyelmet, hogy az oroszok továbbra sem tudtak megbízható megoldást találni a katonai támaszpontjaik megfelelő védelmének biztosítására. Korábban több alkalommal is napvilágot láttak olyan felvételek, amelyeken külső, illetéktelen személyek egyszerűen besétálnak egy névleg szigorúan őrzött reptérre, vagy annak közvetlen közelébe jutnak, ahonnan már képesek komoly károkat okozni a legfontosabb fegyverekben is.

