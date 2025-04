Ursula von der Leyen: két héten belül jön a terv, ami új pályára állítja az EU-t

Az energiabiztonság új korszakába lépett Európa – hangsúlyozta Ursula von der Leyen, az EU Bizottságának elnöke, valamint Keir Starmer brit miniszterelnök az IEA által rendezett csütörtöki energiabiztonsági csúcstalálkozón, amelyet Londonban tartottak meg. Beszédükben részletesen ismertették, hogyan változott meg az európai energiarendszer az orosz agresszió következményeként, milyen partnerségek segítették át az EU-t a válságon, és milyen lépéseket terveznek a jövőbeni energiafüggetlenség érdekében.

A londoni kétnapos tárgyalássorozat célja az, hogy a résztvevők közötti stratégiai együttműködést új szintre emeljék. A találkozón széles körben vesznek részt országok küldöttei, illetve energiaipari szereplők. Az esemény ezen felül egy újabb alkalmat kínált az Ursula von der Leyen bizottsági elnök és Keir Starmer brit miniszterelnök közötti egyeztetéseknek is - ami végső soron az EU és egykori tagállama közti együttműködés újbóli megerősítését szolgálta.

A nap végén adott sajtótájékoztatóban Starmer elmondta, hogy nagyot fordult a világ, és ez nemcsak a védelem, hanem a kereskedelem területén is - hozzátéve, hogy ezt a két területet szorosan összeköti az energiaellátás is.

Ő elsősorban a fosszilis energiahordozóktól való függésnek, és így az energia árak "hullámvasútszerű" változásainak tudja be, az országát sújtó múltbéli recessziókat.

Ez a kitettség nem új dolog, de a hozzáállás jelentősen megváltozott

- emelte ki a brit miniszterelnök.

A megoldást Starmer a megújuló energiákban, azon belül is a szélerőművekben, és a szén-dioxid megkötésében (CCS technológia) látja, melyek mentén két nagyszabású projektet is bejelentett:

egyrészt létrehoznak egy 300 millió fontos befektetési alapot, amelyből szélturbinák telepítését szeretnék finanszírozni,

másrészt sikerült megkötniük egy 2 milliárd fontos megállapodást, szén-dioxid-leválasztási és -tárolási (CCS) projektek támogatására.

A brit miniszterelnök egyértelműen kijelentette:

az EU soha nem kerülhet olyan helyzetbe, hogy Oroszország energiával zsarolja, és amíg Moszkva nem adja fel területi követeléseit, addig csökkenteni kell az energiaexportból származó bevételeiket.

Előadásában kiemelte a Globális Tiszta Energia Szövetséget is (Global Clean Power Alliance - GCPA), amely egy az Egyesült Királyság által vezetett nemzetközi koalíció. Elsődleges célja a tiszta energiára való globális átállás felgyorsítása azáltal, hogy a globális észak és dél országait egyesíti az ambiciózus éghajlati és energetikai célok elérése érdekében.

Európa készen áll az együttműködésre

Európában első kézből tapasztaltuk meg, hogyan használta fel Oroszország szándékosan fegyverként az energiaszállítást

– kezdte meg előadását a brit miniszterelnököt követően Ursula von der Leyen, felidézve a 2022-es energiaválság súlyos következményeit.

Beszédében hangsúlyozta: az évtized elején az Európai Unió földgázimportjának 45%-a, a kőszénimport 50%-a, míg a kőolajimport csaknem egyharmada származott Oroszországból. Ez a kiszolgáltatottság komoly következményekkel járt:

Évtizedeken át nem ismertük fel ennek a függőségnek a költségeit – a zsarolás, az ármanipuláció és a gazdasági kényszer lehetőségét.

Az ukrajnai háború kirobbanása után azonban Európa gyors választ adott: „Létrehoztuk a REPowerEU programot, diverzifikáltuk az energiaforrásainkat, felgyorsítottuk a tiszta energia átmenetet.” Az eredmények látványosak:

A földgázimporton belül Oroszország részesedése a korábbi 45%-ról mindössze 18%-ra esett vissza.

A kőolaj esetében még drámaibb a változás: az orosz olaj aránya a teljes importban tizedére csökkent.

A szén esetében pedig teljes fordulat történt – az EU teljes mértékben megszüntette az orosz szén felhasználását az energiatermelésben.

Összességében elvágtuk Oroszország hadigazdaságának finanszírozását, miközben megerősítettük Európa energiabiztonságát

– fogalmazott.

Köszönet a partnereknek: a Bizottság elnöke külön köszönetet mondott az energiaválság idején nyújtott nemzetközi támogatásért.

Nem felejtjük el, hogy az Egyesült Államok azonnal segített LNG-szállítmányokkal, amikor a legnagyobb szükségünk volt rá. Norvégia megnövelte a vezetéken érkező gázmennyiséget, míg olyan távoli országok, mint Japán és Dél-Korea is együttműködtek velünk a globális piacokon.

Ezt a megszólalást érdemes kiemelni, hiszen jelenleg is folynak a háttértárgyalások annak kapcsán, hogy milyen kereskedelmi üzletet köthet az EU és az USA annak érdekében, hogy a felek elkerüljék a vámháborút. Ennek egyik lába éppen az említett amerikai LNG szállítmányok lehetnek:

A Bizottság elnöke azt is bejelentette, hogy

két héten belül Dan Jorgensen energiaügyi biztos bemutatja a tervet, amely konkrét intézkedéseket fog tartalmazni az orosz fosszilis energiahordozók teljes kivezetésére.

A megszólalás arról a már korábban meghirdetett uniós tervről szól, ami 2027-ig kivezetné az összes orosz fosszilis energiahordozót az Európai Unióból. Bár a terv eredetileg már az idei első negyedévbe megjelent volna, most úgy néz ki, hogy május 8-ig élesedhet:

Von der Leyen hangsúlyozta, hogy a hosszú távú energiabiztonságot nem az alternatív fosszilis források, hanem a hazai megújulók garantálják. Többek között kiemelte:

A megújulók ma már 47%-át teszik ki az EU villamosenergia-mixének.

Tavaly 78 GW új megújuló kapacitást telepítettek – ez elegendő lenne 16-szor London ellátásához.

Az EU célja a triplázás a megújulók, és duplázás az energiahatékonyság terén 2030-ig (a COP28-on tett vállalásokkal összhangban).

Az elnök kiemelte azt is, hogy az energiafüggetlenséghez szükséges a tisztaipar támogatása is. Az EU ezért 100 milliárd eurót mozgósít a Clean Industrial Deal keretében, ami magasan képzett munkahelyeket, alacsonyabb energiaárakat és nagyobb energia-autonómiát eredményezhet - amihez a kapcsolódó Megfizethető Energiáról szóló Akcióterv is hozzájárul majd:

Emellett felhívta a figyelmet a kritikus nyersanyagok stratégiai jelentőségére is:

A tiszta átmenet alapját ezek az ásványok képezik.

Az EU jelenleg 10 stratégiai nyersanyag-megállapodással rendelkezik, többek közt Dél-Afrikával, ahol 4,4 milliárd eurós beruházás indul tiszta energiás projektekre - mondta.

Von der Leyen beszéde végén 5 kulcslépést sorolt fel az energiabiztonság fokozása érdekében:

Az irányok mellett szükség van a haladás ellenőrzésre is: ebben segíthet például a Global Energy Transition Forum elindítása, amely a COP28 célkitűzéseinek nyomon követését segíti.

ebben segíthet például a Global Energy Transition Forum elindítása, amely a COP28 célkitűzéseinek nyomon követését segíti.

Hozzáférés a kritikus nyersanyagokhoz: arra is felhívta a figyelmet, hogy a zöld átállás nélkülözhetetlen stratégiai elemei azok a megállapodások és beruházások, amelyek biztosítják majd az Európai Uniónak a megfelelő nyersanyagkészletet - itt is Afrikát emelte ki leendő partnerként.

arra is felhívta a figyelmet, hogy a zöld átállás nélkülözhetetlen stratégiai elemei azok a megállapodások és beruházások, amelyek biztosítják majd az Európai Uniónak a megfelelő nyersanyagkészletet - itt is Afrikát emelte ki leendő partnerként. Energiainfrastruktúra fejlesztések: például az olasz-tunéziai vagy a görög-egyiptomi összeköttetések kiépítése, amelyek segítségével a jövőben dél felé is diverzifikálni tudja az energiaellátást az EU.

Infrastruktúra védelme: a NATO-val közösen, a fizikai és kibertámadásokkal szemben is - külön megemlítve az elmúlt időszak mélytengeri kábelincidenseit.

Európa készen áll az együttműködésre. Ha gyorsan akarsz menni, menj egyedül. Ha messzire akarsz jutni, menj együtt másokkal. Mi messzire akarunk jutni

– zárta beszédét az Európai Bizottság elnöke.

