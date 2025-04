Videó: megpróbálták cselesen eldugni a páncélosaikat az oroszok - Rosszul sült el

Az apró FPV drónok megjelenése teljesen új fejezetet nyitott a harctéri hírszerzés és csapásmérés történetében: míg tíz évvel ezelőtt a felderítés döntően az aránylag nagy magasságokban haladó drónokra hagyatkozott, addig napjainkban a kis FPV drónok különösebb gond nélkül be tudnak nézni akár egy pincébe is.

Az oroszok most egy első ránézésre mezőgazdasági raktárépületnek kinéző építményben próbáltak meg elrejteni egy "teknőstankot" (a videón a pontos típus nem vehető ki), illetve egy BMP-2-es gyalogsági harcjárművet. Egy hibát azonban elkövettek: nem zárták rájuk az ajtót.

Russian hangar with armoured vehicles destroyed from the inside by fiber optic drones of the Birds of Magyar unit. https://t.co/VWFyLsPTth