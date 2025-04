Videón az ukrán MiG-29-esek látványos támadása: Hammerekkel szórták meg az orosz állásokat

A videó kifejezetten látványos: a felvételen szereplő

MiG-29-es alacsonyan repülve oldja ki a Hammer bombákat.

Ez esztétikai szempontból mindenképpen előnyös, viszont a Hammerek, a legtöbb irányított légibombához hasonlóan, akkor igazán hatékonyak, ha magasan repülve indítják őket az ellenséges állások felé.

Remarkable footage of a Ukrainian Air Force MiG-29 Fulcrum conducting a bombing run with French-supplied AASM Hammer guided bombs. The Ukrainian MiG screams just a few dozen feet off the ground, pitches up, and lobs the pair of French extended-range bombs at a Russian target. pic.twitter.com/tOQJYfHbiA