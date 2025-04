Az élre tört a radikális jobboldal Európa legerősebb hatalmában – Történelmi átrendeződés a láthatáron?

Miközben a közvélemény-kutatások szerint az Alternatíva Németországnak (AfD) beérte a februári választásokat megnyerő kereszténydemokratákat Németországban, addig Európa másik vezető hatalmában, az Egyesült Királyságban is előretört a populista Reform UK a júliusi parlamenti voksolás után. A kormányon lévő Munkáspárt és a tavaly 14 év után ellenzékbe vonult konzervatívok – a felmérések rájuk nézve lehető legméltányosabb értelmezése szerint is – pariba kerültek a brexit-kampánnyal elhíresült Nigel Farage pártjával, ezzel párhuzamosan pedig a liberáldemokraták és a zöldek is erősödtek. A tavaly nyári választás után máris érkezik a szétesőben lévő brit kétpártrendszer első megmérettetése, ami az élre tört Reform UK-t és az egyre népszerűtlenebb Munkáspártot is kihívás elé állítja, a konzervatívokat pedig hatalmas vereséggel fenyegeti. A jövő héten esedékes önkormányzati választás és egy ugyanekkor tartott időközi parlamenti voksolás rengeteg kérdésre választ adhat Nagy-Britanniában.

Új éllovas a porondon

Annak ellenére, hogy néhányan még máig kétpártrendszert emlegetnek az Egyesült Királyság esetében, szakértők egy része évek óta kitartóan érvel amellett, hogy a Konzervatív Párton és a Munkáspárton kívül is van világ a londoni Westminster-palotában. A jó szándékúak olykor két és fél pártból álló rendszerről beszéltek a liberáldemokratákkal együtt, a 2024-es parlamenti választás után azonban nehézzé vált tagadni a többpártrendszer kialakulását: a legfrissebb felmérések szerint a Keir Starmer miniszterelnök vezette Munkáspárt, a konzervatívok és a jobboldali populista Reform UK támogatottsága közti különbség a hibahatáron belül található, de a momentum egyértelműen az eredetileg Brexit Párt néven indult tömörülésnél van, akik már a párttagok számában is megelőzték a torykat.

Mi több, ahogy a legtöbb felmérésben, úgy a YouGovnál is Nigel Farage-ék vezetnek 25%-kal, második helyen a Munkáspárt áll 23%-kal, és a volt kormányfő, Rishi Sunak veresége után tavaly novemberben Kemi Badenoch kezébe került Konzervatív Párt pedig a harmadik helyre szorult vissza 20%-kal. A kutató felméréseiben egyébként

február elején vette át először a vezetést a Reform UK.

A májusi 1-jei önkormányzati választások ennek tükrében példa nélküli körülmények között fognak zajlani.

Ahogy azt a britek elsőszámú választási guruja, John Curtice is kihangsúlyozta, sosem volt még egyszerre ilyen népszerűtlen a Munkáspárt és a Konzervatív Párt. És bár a következő parlamenti választásokig valószínűleg 2029-ig várnunk kell, a More in Common felmérése szerint, ha most lenne a voksolás,

a jelenleg öt darab képviselőt számláló reform szerezné a legtöbb parlamenti helyet, ami valódi földindulással érne fel.

Bár az abszolút többségtől messze lennének, Farage pártja 180 mandátumra számíthatna, míg a hagyományos értelemben vett két "nagy" bal- és jobboldali párt csak 165-165 képviselővel rendelkezne. Mindez azt is jelentené, hogy 10 munkáspárti miniszter elveszítené a westminsteri belépőjét, köztük olyan nagyágyúk, mint Starmer helyettese, Angela Rayner, illetve a bel-, az energia-, az egészségügyi és a védelmi tárcavezetők is.

Curtice azt is kiemeli, hogy először a konzervatívok, majd a Munkáspárt összeomlásával a brit politika immár egy fragmentált, öt szereplős versennyé alakult, hiszen a YouGov nyomán a libdemek a voksok 16, a zöldek pedig 10%-ára számíthatnak országszerte. Ehhez jönnek még az olyan balra húzó, regionális nacionalista pártok, mint a Skót Nemzeti Párt (SNP) vagy a wales-i Plaid Cymru. Egyértelmű, hogy a politikai törésvonalakat átrajzoló brexit idején tartott választások a kivételt képezték, és folytatódik a brit politikai paletta évtizedek óta tartó széttöredezése.

You can draw a straight line from 1987 to 2024 tracing declining support for the three major parties.2017 and 2019 were Brexit elections, which united disparate coalitions of voters, giving a false sense of stability.This year were seeing the chaos that was always lurking. pic.twitter.com/otO8jeT9Fm — John (Burn-Murdoch) July 5, 2024

Érdemes tehát feltenni a kérdést, hogy miképp került ebbe a helyzetbe a kormányzó Munkáspárt, minek köszönhető a Reform UK menetelése, és mit jelent mindez a jövő heti helyhatósági választásra nézve.

Homokra épült vár

Emberemlékezet óta ez volt egy kormány legrosszabb kezdése – és egyébként sem volt túl népszerű a Munkáspárt

- nyilatkozta Keir Starmer első 100 napja után Tim Bale, a Queen Mary University of London politikaprofesszora az Al Jazeerának. Bale szerint a kormánytagok által elfogadott ajándékok miatti arcvesztés ártott legjobban a rajtvonalnál álló Munkáspárt megítélésének, még akkor is, ha hivatalos szabályszegést nem tártak fel. A másokat is érintő ellentmondás azzal kezdődött, hogy szeptemberben kiderült, Starmer és felesége több tízezer font értékben fogadott el ruhákat, Arsenal-belépőket és Taylor Swift-koncertjegyeket, egy részét a párt egyik befolyásos donorától, Waheed Allitól.

A "freebie-gate"-nek becézett botrány látszólag megerősítette azon kiábrándult szavazók fenntartásait, akik csak legyintettek, hogy az új kormány sem lesz különb a korábbiaktól. Az pedig már csak a hab volt a tortán, hogy a Starmer-kabinet mindeközben megvonta közel 10 millió nyugdíjas évente 100 és 300 font közötti értékű téli fűtéstámogatását (tavaly téltől kezdődően már csak a rászorulók voltak rá jogosultak). Rachel Reeves pénzügyminiszter azzal indokolta a lépést, hogy

a konzervatívok 22 milliárd fontos "fekete lyukkal" adták át neki a büdzsét, és a toryk sumákolása miatt kell meghúzni a nadrágszíjat.

Ez a két ügy nem szolgált túl pozitív alaphanggal a kormány számára, hiába a közalkalmazottak fizetésemelése és a sztrájkoló rezidensekkel kötött bérmegállapodás.

A tavaly júliusi választási eredményeket értékelő cikkünkben felhívtuk rá a figyelmet, hogy

noha a parlamenti mandátumok közel kétharmadát (63%-át) a Munkáspárt nyerte el, országos szavazatarányuk csupán a 34%-ot súrolta,

és már a kampányban csökkent, mintsem emelkedett volna a támogatottságuk. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy Starmerék csak 1,6 százalékponttal növelték a szavazatarányukat az előző voksoláshoz képest, a mandátumaikat mégis megduplázták, ami az egyéni körzetekre épülő, "a győztes mindent visz" elvre alapuló brit választási rendszernek volt köszönhető. Ez számított a II. világháború óta a legalacsonyabb szavazataránynak, amivel többségi kormányt tudott alakítani egy párt.

Miközben megoszlottak a jobboldali szavazatok a konzervatívok és a Reform UK között, a Munkáspárt visszahódította az észak-angliai "vörös falat", Délnyugat-Angliában pedig a libdemek szorították ki a torykat számos körzetben. A first-past-the-post alapú rendszer "különlegessége", hogy a markánsabban baloldali Jeremy Corbynnal az élen 40%-ot szerzett a párt 2017-ben, de ezt akkor csak 262 helyre tudták váltani. Egy szó, mint száz, bármennyire is elsöprőnek tűnt Starmer majdnem "kétharmados" felhatalmazása tavaly, annál ingatagabb lábakon állt, és

beigazolódtak azok a jóslatok, hogy a 14 éves konzervatív uralom után változást akarók koalíciója nem fog sokáig egyben maradni.

Ha a YouGov számai mögé nézünk, azt látjuk, hogy a Munkáspárt 2024-es szavazóinak csupán 62%-át tudta megtartani: durván 10-10-10% átvándorolt a libdemekhez, a zöldekhez vagy a Reform UK-hoz.

Balról támadnak

A Munkáspártot 2020 óta egyre csak középre kormányzó Starmerrel szemben visszatérő kritika volt a kampányban, hogy nem túl érdekes vagy színes figura, a legnagyobb nyomot talán az a mondata hagyta, hogy édesapja szerszámkészítőként dolgozott. De a győzelem óta csak romlott a a megítélése: az Ipsos szerint jelenleg csupán a britek 23%-a van róla jó véleménnyel, miközben 52% elutasítja a személyét. A közvélemény-kutató adatai alapján ennél még Nigel Farage is jobb számokkal büszkélkedhet (őt 29% pozitív, 47% negatív fényben látja), de a negatív rekorder a gazdasági növekedés beindításáért küzdő Rachel Reeves: 55% vélekedik kedvezőtlenül a pénzügyminiszterről, és csak 15% kedvezően. Nem kevésbé lesújtó, hogy 61% azt gondolja, Starmer rosszul végzi a munkáját, és csak 27% elégedett a teljesítményével.

April leaderboardWe asked the public 'to what extent, if at all, do you have a favourable or unfavourable opinion of the following politicians and political parties?'.For all this and more: https://t.co/GJHoKctw5E — Ipsos (UK) April 24, 2025

Ám Az sem tiszta még mindig a brit publikum számára, hogy pontosan micsoda Starmer víziója az ország számára.

Sőt, a tavaly júniusi 49%-ról mostanra 60%-ra emelkedett azok aránya, akik bizonytalanok annak kapcsán, hogy pontosan mit is képvisel a miniszterelnök.

A Starmerről alkotott képen az sem javított maradandóan, hogy februárban és márciusban rengeteg dicséretet bezsebelt – akár ellenfeleitől is – a Donald Trumppal folytatott tapintatos washingtoni tárgyalása és az Ukrajna kapcsán tanúsított cselekvőképessége miatt. Azon vállalása pedig, hogy a GDP 2,5%-ra növeli a védelmi kiadásokat 2027-ig, szintén nem váltott volna ki jelentős kritikát, ha ezt nem a nemzetközi segélyek rovására tette volna. A területért felelős minisztere lemondott, többek közt pedig Starmer elődje, a pártból kidobott Jeremy Corbyn is bírálta az elvonást.

Rachel Reeves brit pénzügyminiszter a Jaguar Land Rover üzemében 2025. április 7-én, miután Donald Trump 25%-os vámot jelentett be az amerikai autóimportra. Fotó: Lauren Hurley / No 10 Downing Street

De nemcsak a fűtéstámogatás vagy a segélyek visszavágása miatt vált védtelenné a Munkáspárt a baloldalról jövő kritikával szemben,

számos népszerűtlen döntést időzítettek még az ötéves mandátumuk elejére, ami magyarázatként szolgálhat a párt és Starmer támogatottságának visszaesésére is:

emeltek például a munkaadók által fizetett társadalombiztosítási hozzájáruláson, így az iskoláknak, kórházaknak és a közlekedési infrastruktúrának egyébként extra forrásokat juttató őszi büdzsé kapcsán Rachel Reeves októberben kijelentette, az adóemelés nem olyan dolog volt, amit "meg akarnának ismételni" , de szükség volt rá. Azt viszont továbbra is kizárta, hogy a jövedelmi adót vagy az ÁFA-t növeljék. De ez nem biztos, hogy tartható lesz, hiszen ha a stagnáló gazdaság nem lenne elég, a vártnál nagyobb tavalyi költségvetési hiány és Donald Trump vámjai csak tovább növelik a pénzügyminiszterre nehezedő nyomást.

így az iskoláknak, kórházaknak és a közlekedési infrastruktúrának egyébként extra forrásokat juttató őszi büdzsé kapcsán Rachel Reeves októberben kijelentette, az adóemelés nem olyan dolog volt, amit , de szükség volt rá. Azt viszont továbbra is kizárta, hogy a jövedelmi adót vagy az ÁFA-t növeljék. De ez nem biztos, hogy tartható lesz, hiszen ha a stagnáló gazdaság nem lenne elég, a vártnál nagyobb tavalyi költségvetési hiány és vámjai csak tovább növelik a pénzügyminiszterre nehezedő nyomást. Ezen kívül a múlt hónapban a kormány belengette a mindennapokban magukat nehezen ellátó betegek és fogyatékossággal élők segélyének visszanyesését, pontosabban a jogosultsági feltételek szigorítását, amivel 2030-ig 5 milliárd fontot spórolnának. Ezt az "összeomlott segélyrendszerrel", illetve azzal indokolták, hogy az aktív korú segélyezettekkel kapcsolatos költségek a jövőben fenntarthatatlanul magasra emelkednének. A kormány állítása szerint a cél a súlyos fogyatékossággal élők védelme, ugyanakkor a munkára alkalmasak visszaterelése a munkaerőpiacra. Keir Starmer védelmébe vette a saját pártját is erősen megosztó elvonást, mondván, a Munkáspárt nevében benne van, hogy a "munka pártja", ezért ki kell állniuk annak tisztessége mellett.

Nem csoda tehát, hogy sokan, akik nem látják megvalósulni a Starmer által ígért változást vagy nem ilyen típusú lépésekre számítottak egy munkáspárti kormánytól, elbizonytalanodtak, vagy inkább a libdemek és a zöldek felé kacsintgatnak. A két "kicsi" pedig természetesen rendkívül szívesen fogadja a két "nagyból" kiábrándult, de a Reformot nem szívelő szavazókat.

In the same week Trump has attacked President Zelensky for upholding Ukrainian sovereignty, he can only bring himself to describe Putin's deadly missile strikes as {:url} — Ed (Davey) April 24, 2025

A liberáldemokratákat vezető Ed Davey még mindig különféle mutatványokkal hívja fel magára a figyelmet, és célja az eddig tory-bázisnak számító "Közép-Anglia" (azaz az inkább jobbra húzó, kisvárosi középosztály) meghódítása. A kormányzásra nem túl esélyesek nyugalmával szabadabban beszélő

Davey továbbá az egyik leghangosabb kritikusa Donald Trumpnak, illetve az amerikai elnök Ukrajna-politikájának és vámháborújának,

ami szintén jó pontokat szerezhetett neki, hisz tíz britből nyolc elutasítja a republikánus zászlóvivőt.

A zöldek eközben épp a legszegényebbeket és a leginkább rászorulókat sújtó megszorításokkal vádolják a Munkáspártot, és Starmert a 2008-as válság után "nehéz döntésekről" beszélő konzervatív kormányfővel, David Cameronnal emlegetik egy lapon.

Mr. Brexit a vörös falat célozza

De mint említettük, nemcsak balra, jobbra is vesztett szavazókat a munkáspárti kormány, hiába a jobbra tarts a védelempolitika és a bevándorlás terén. Starmer a migráció csökkentését és a bevándorlási rendszer reformját ígérte, a belügyminisztérium közlése szerint pedig eddig 24 ezer illetéktelenül az országban tartózkodó embert távolítottak el. Ám ahogy azt maga Nigel Farage is kiemelné,

2025 első hónapjaiban mégis rekordmennyiségű ember érkezett csónakokon az Egyesült Királyságba a La Manche-csatornán keresztül, azaz a "csónakok megállítása" egyelőre kifogott a munkáspárton.

Yvette Cooper belügyminiszter emellett azt is bejelentette, hogy az ország történetében először nyilvánosságra fogják hozni a külföldi bűnözők pontos nemzetiségét, ami alapján statisztika fog készülni. Nonprofit szervezetek és egyes munkáspárti képviselők bírálták a lépést, attól tartva, hogy a "bűnbakkeresés" csak tovább fogja szítani a társadalmi feszültséget – ami, mint emlékezetes, tavaly nyáron tetőfokára hágott, miután zavargásokhoz vezetett három 10 év alatti kislány megölése az észak-angliai Southportban. Az elkövető egy ruandai gyökerekkel rendelkező, brit születésű tinédzser volt, de az olyan álhírek terjesztése, mint hogy muszlim vallású és illegális bevándorló volt a gyilkos, olaj volt a tűzre.

Hasonló indulatokat váltott ki, amikor újból előtérbe került a "grooming bandák" ügye, azaz hogy férfiak többnyire dél-ázsiai hátterű csoportjai hosszú éveken át kényszerítettek prostitúcióra (elsősorban) fiatal lányokat és nőket, valamint követtek el ellenük szexuális visszaélést és erőszakot Anglia egyes városaiban. Telfordban például 40 év alatt akár ezer lányt bántalmazhattak, ám a hatóságok néhány esetet figyelmen kívül hagytak a "faji hovatartozás miatti aggodalomra" hivatkozva.



Miután a családvédelmi államtitkár a Manchester-közeli Oldhamben nem rendelt el kormányzati vizsgálatot, és a helyi tanácsra bízta azt, még Elon Musk is beszállt a vitába: januárban Starmer leváltására és bebörtönzésére szólított fel, aki az állami ügyészség 2008 és 2013 közötti igazgatójaként szerinte nem tett eleget a bandák felelősségre vonásáért. A kormányfő megvédte magát, mondván, hivatali ideje végére a valaha volt legtöbb vádemelést tették gyermekekkel szembeni szexuális visszaélések miatt.

A bevándorlás és a bűnözés mindenesetre olyan témák, melyeket a magát az "igazi ellenzékként" pozicionáló és a "Nagy-Britannia összeomlásáról" beszélő Reform UK kitartóan üt, mondván, ha már a két nagy párt kudarcot vallott, ők meg tudják javítani az ország bajait a megbukott elit helyett. A brexit-népszavazás sikerre vitelével az euroszkeptikus populizmus legendás alakjává vált Nigel Farage – aki tavaly júniusban vette vissza a tömörülés irányítását – net zérót ígér, de nem a klímaváltozás kapcsán, mivel azt "őrültségnek" nevezte: felfüggesztené az Egyesült Királyságba áramló "nem alapvető fontosságú" bevándorlást.

A Reform a tavalyi választáshoz képest mostanra 10 százalékponttal növelte a támogatottságát,

és elszipkázta a 2024-es tory szavazók nem kevesebb, mint ötödét.

The prospect of a Reform/Tory deal is in the news again. But how realistic is a combined force? The first thing that is unarguable is that Tory losses to Reform played a key role in the scale of their 2024 defeat. Just under 1 in 5 2019 Tory voters defected to Reform in 2024. pic.twitter.com/RmUxjmLApR — Luke (Tryl) April 23, 2025

Farage-ék elsősorban a "perifériákon" igazán erősek, azaz Anglia Londontól északabbra eső és part menti részein, és az EU-ból való kilépésre ikszelők felét maguk mögött tudhatják.

De nemcsak a konzervatívok félhetnek a Farage-tól, akit beszédei előtt már az ország következő miniszterelnökeként mutatnak be.

A Reform leparkolta a tankjait a vörös fal gyepjére

- mondta Farage nemrég, arra utalva, hogy miután "halottnak" kiáltotta ki a torykat, a Munkáspárt lesz a következő áldozatuk. A megkopott bánya- és nehézipari központnak, valamint hagyományosan munkáspárti bázisnak számító Wales-ben a felmérések szerint valóban az élre törtek, és Észak-Angliában fej fej mellett állnak Starmerékkel – nem véletlen, hogy Farage kiállt a bajba került British Steel acélműjének államosítása mellett, a Reform gazdaságpolitikai retorikája pedig általánosságban szintén eltávolodott a szabadpiaci, neoliberális elvektől.

Keir Starmer brit miniszterelnök átadja III. Károly brit király meghívóját Donald Trump amerikai elnöknek 2025. február 27-én az Ovális Irodában. Fotó: Number 10

Csak egy embernek igazán óriási a tét

Bár Farage már Starmerékat ostromolná,

a május 1-jei helyhatósági választásokon még mindig a konzervatívoknak van igazán rettegnivalója.

A most választandó 23 helyi tanács közül négy kivételével mindegyiket a konzervatívok irányították, és az összesen 1641 képviselői helyből ezret nekik kell megvédeniük (hála az akkoriban Boris Johnson vezette toryk négy évvel ezelőtti sikerének). A Munkáspárt kevesebb mint 300 mandátummal, a liberáldemokraták pedig alig több mint 200-zal indulnak a választáson, így számukra a tét is valamivel kisebb.

Egyébként ugyanezen a napon időközi parlamenti választást is tartani fognak a "vörös falhoz" sorolt, Liverpoolhoz közeli Runcorn és Helsby nevű körzetben, miután a Munkáspárt képviselőjét felfüggesztett börtönre ítélték testi sértésért, majd lemondott. A pártja parlamenti kihívásai miatt kocsmákban búslakodó Mike Amesbury saját bevallása szerint megivott "hat vagy hét korsó sört", mielőtt többször megütötte volna egyik választóját. Amesbury tavaly 53%-kal nyert, de ezúttal szoros küzdelemre számítanak a Munkáspárt és a Reform jelöltje között.

A Reform UK történetének "legambiciózusabb" önkormányzati kampányába vágott, de meglehet, hogy a megosztott jobboldal következtében nevető harmadikként ismét a libdemek fogják learatni a babérokat, akik eleve jól szoktak szerepelni a helyi szinten, magyarázta John Curtice választási szakértő. Viszont ha sikerül áttörést elérnie az immár pole pozícióból induló Farage-pártnak, akkor akár több száz hellyel gazdagodhatnak a toryk rovására, amit újabb szögként adhatnak elő a konzervatívok koporsójában.

Kemi Badenoch tory vezetőn ezáltal óriási a nyomás,

hiszen egyesek már így is megkérdőjelezik, hogy ő-e a legmegfelelőbb ember a párt "túlélésért" folytatott küzdelem élén. Védelmére szól persze, hogy 14 év káosztól sem mentes kormányzás és története egyik legsúlyosabb veresége után mi másra számíthatna a párt, ha nem küszködésre. Badenoch a héten egyébként köpönyegforgatással, valamint azzal vádolta Keir Starmert, hogy "nem elég tökös" ahhoz, hogy őszintén elmondja a véleményét a legfelsőbb bíróság ítéletéről, miszerint a transznemű nők jogi szempontból nem minősülnek nőnek. Starmer most egyetértett a döntéssel, de 2022-ben még azzal látszólag ellentétes álláspontot fogalmazott meg.

Mindenesetre a spekuláció már elindult, hogy ki válthatná Badenoch-ot, az egyik fő esélyes pedig tavalyi riválisa, Robert Jenrick.

Jóllehet Badenoch kizárólag a helyi szintű együttműködést helyezte kilátásba Farage-ékkal, Jenrick úgy tűnik, nyitottabb lenne egy szélesebb együttműködésre:

a héten kiszivárgott egy zártkörű rendezvényen tartott beszéde, melyben kijelentette, "így vagy úgy" megpróbálná elérni, hogy a Reform UK és a toryk ne induljanak egymás ellen a következő parlamenti választáson, és "egyesítse ezt a koalíciót." Farage egyelőre mindkét felvetést elutasította, bár helyi szintű kooperációt informális módon el tud képzelni. Jenrick azóta tagadta, hogy egy tory–Reform-alku mellett szállt volna síkra.

Egyszóval a brit politika jövőjére vonatkozó egyik legmeghatározóbb kérdés az esetleges jobboldali (újra-)egyesülés, de nem biztos, hogy ezt ugyanolyan könnyű lenne csinálni, mint mondani: a két párt társadalmi kérdésekben nagyjából azonos pályán játszik, de a politikai elitből és intézményekből kiábrándult Reform-szavazók aktívabb gazdasági újraelosztásban hisznek, kevésbé szimpatizálnak Ukrajnával, és sokkal elnézőbbek Donald Trumppal szemben is.

But on a series of other issues there are big gaps between Conservative and Reform voters, particularly on institutions, redistribution and Donald Trump. On some Reform voters are closer to Labour voters. pic.twitter.com/iyzxQ2dZyL — Luke (Tryl) April 23, 2025

De az sem lefutott kör, hogy a párt hatalomig vezető útja – Farage-zsal az élen vagy sem – annyira sima lenne a jövőben:

beleeshetnek ugyanis a protestpártokat sújtó buktatóba, hogy az elégedetlenség miatti népszerűségüket nehezebben tudják szavazatra váltani. Ráadásul az év elején Elon Musk is bekavart, amikor megkérdőjelezte Farage vezetését, majd Rupert Lowe felé fejezte ki támogatását (A Musk–Farage-szakítást az okozta, hogy a politikus elítélt egy szélsőjobboldali aktivistát, Tommy Robinsont.) A belharc márciusban csak fokozódott: miután Lowe egy interjúban enyhén kritizálta a "messiásnak" tartott Farage-t, kidobták a parlamenti frakcióból verbális zaklatásról szóló panaszokra hivatkozva. A vizsgálatot Lowe karaktergyilkosságnak titulálta. Ezenkívül Farage ellen szólhat, hogy ő is eléggé megosztó figura (a YouGov szerint a britek kétharmada elutasítja), és a többi párt gyakran állítja be gyengének Oroszországgal szemben, vagy csepülik a Donald Trumppal ápolt szoros viszonyát.

De nem érdemes 2029-ig előreszaladni, addig még rengeteg idő hátra van, ami Keir Starmer számára szintén reményként szolgálhat. Ha a Munkáspártnak addigra sikerül javítani a közhangulaton, azaz összejön a gazdaság pályára állítása, illetve csökkentik az egészségügyi várólistákat és a La Manche-csatornán át érkezők számát, a "vörös fal" talán ellenállhat a Reform tankjainak. Különösen, ha a jobboldali pártok a belső harcaikkal és az összefogás kérdésével lesznek elfoglalva, és ha a Munkáspárt tartani tudja a frontot a baloldalról.

A jövő heti időközi és az önkormányzati választás után mindazonáltal tisztábban fogunk látni, hogy a mostani széttöredezés csak átmeneti-e – úgy mint a 2019-es választás előtt megfigyelt négyosztatúság, ami megszűnt a komolyra forduló kampánnyal – vagy hosszabb távú, maradandó átrendeződésre kell számítanunk.

Címlapkép forrása: Darren Staples/Bloomberg via Getty Images