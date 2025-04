Forrósodik a helyzet a rivális atomhatalmak között: megindult a határra a nehézfegyverzet

Egyre feszültebb a helyzet India és Pakisztán között azt követően, hogy kedden fegyveresek 26 emberrel végeztek Kasmírban, a vitatott hovatartozású, de India által ellenőrzött tartományban.

Bár Pakisztán a támadást követően azonnal jelezte, hogy nincsen köze az egyébként általa is terrorszervezetként jegyzett Kasmíri Ellenállási Front által végrehajtott támadáshoz, Indiában nem hiszik el ezt a kijelentést.

Új-Delhi tegnap már felszólította az országban tartózkodó pakisztániakat, hogy azonnal térjenek haza, illetve szankciókat vetettek ki Pakisztánra, amire válaszul Iszlámábád csökkentette az indiai diplomaták számát az országban és lezárta az egyetlen még működő határátkelőt is.

Arról is érkeztek hírek, hogy az indiai-pakisztáni határon kisebb lövöldözések voltak tegnap óta, most pedig arról érkeztek felvételek, hogy Pakisztán elkezdett hadianyagot mozgatni a határ irányába:

Pakistan starts sending tanks, artillery and other heavy weapon systems toward the border with India