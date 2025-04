Páros lábbal szállt bele Trump béketervébe az egyik legnagyobb barátja

Johnson azt írta, hogy miközben Vlagyimir Putyin orosz elnök civileket „mészárol le” Ukrajnában, a legújabb békejavaslatok alapján a következő „jutalmakat” kapja:

A volt brit kormányfő ezek után felteszi a kérdést, mi ehhez képest Ukrajna jutalma „három év hősies ellenállás után egy brutális és indokolatlan invázióval szemben”.

Azon a jogon kívül, hogy megoszthatják természeti erőforrásaikat az Egyesült Államokkal, semmit sem kapnak

– írta Johnson, aki hozzáteszi, semmi sincs ebben az alkuban, ami „reálisan megállíthat egy harmadik orosz inváziót”.

Ha meg akarjuk akadályozni Putyin további atrocitásait, akkor hosszú távú, hiteles és mindenekelőtt megfelelően finanszírozott biztonsági garanciát kell nyújtanunk Ukrajnának, egy olyan garanciát, amelyet az Egyesült Királyság, az USA és valamennyi nyugati szövetségesünk ad

– zárta bejegyzését Johnson.

Putin indiscriminately butchers more Ukrainian civilians, killing and injuring 100 in Kyiv including children. And what is his reward under the latest peace proposals? 1. The right to keep sovereign Ukrainian territory he has taken by violence and in breach of international {:url}