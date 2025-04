Letaglózó jóslat érkezett: súlyos veszély felé tart az emberiség a mesterséges intelligencia miatt

A mesterséges intelligencia, bár a tudományos körökben már a múlt század közepe óta kutatott területnek számít, igazán a bárki számára elérhető internetes chatbotok megjelenését követően került az emberek látóterébe. Mára már szinte a technológia összes szegmensében és az emberek mindennapi feladatai elvégzésekor is elterjedté vált az AI-rendszerek használata, az elemzésekben pedig egyre gyakrabban fejtegetik, vajon mikor jöhet el a következő szint a mesterséges intelligencia terén. Az általános generatív mesterséges intelligencia (AGI), valamint az emberi képességeket messze meghaladó szuperintelligens AI megszületésére sokan tettek jóslatot már korábban. A több AI-kutatóból álló, AI Futures Project nemrég egy éveken át készített átfogó előrejelzés keretében vázolta fel, mi várhat ránk az AI legfontosabb területein az elkövetkező két évben. Az AI 2027 nevű szcenárióban szó esik többek között arról, mikorra várhatóak a jelenlegieknél jóval önállóbban működő AI-ügynökök, hogyan vesznek át konkrét állásokat az AI rendszerek, valamint arról, a technológiai fejlődés hogyan alakítja a két egymással versengő szuperhatalom, az Egyesült Államok és Kína konfliktusát.

Gloster Befektetői Klub 2025 Szintlépés és nemzetközi növekedés a Glosternél – Friss perspektívák, új lehetőségek. Regisztráljon következő, ingyenes befektetői klubunkra, amelynek témája a Gloster növekedési sztorija lesz!

Nem egy újkeletű tudományterület, mégis az elmúlt években gyorsult be igazán

Elsőre sokan tekinthetnek úgy a mesterséges intelligenciára – amilyen például a gyorsan világszerte ismerté váló, 2022-ben bemutatott ChatGPT is – mint egy hirtelen berobbanó tudományos innovációra, amely egy újkeletű tudományterületnek számít. Ugyan a felhasználók széles köre tényleg csak 2022 végétől kezdve használja a mesterséges intelligencia adta lehetőségeket,

a gépi tanulás már az 1950-es évektől kezdve egy ismert és kutatott területévé vált a számítástechnikának és a matematikának.

A „gondolkodó gépek” megalkotásának elméleti korlátait először Alan Turing kezdte el feszegetni 1950-ben, amelyet követően Frank Rosenblatt 1957-ben mutatta be az első, még kezdetleges, ám az emberi agy struktúrájához hasonlóan működő neurális hálózatot. 1989-ben a gépi tanulási módszerek már ott tartottak, hogy LeNet algoritmusa képes volt felismerni és azonosítani a kézzel írt számokat. A 2010-es évektől pedig rendkívül felgyorsultak az események, amelyek a 2022-ben a széles körben bemutatott GPT-3-hoz (a ChatGPT mögött futó modell) és a napjainkban elterjedt kép, szöveg és hang feldolgozására is képes modellekhez vezettek.

A technológiai fejlődés tehát folyamatos volt, az elmúlt években viszont rohamosan fejlődő iparággá vált a mesterséges intelligencia.

A mesterséges intelligencia aktuális fejlettségi szintjének és jelentőségének meghatározására sok tényezőt figyelembe vehetünk. Az Epoch AI, mesterséges intelligenciával foglalkozó kutatóintézet szerint, az AI-modellek tanításához felhasznált számítási kapacitás

2010 óta évente 4,6-szorosára nőtt, amely szignifikáns emelkedést jelent a korábbi, kezdetleges rendszerek fejlesztését felölelő évtizedekhez képest.

Az AI-rendszerek fejlesztéséhez felhasznált számítási kapacitás. Látható, hogy míg 1950 és 2010 között évente átlagosan másfélszeresére nőtt az érték, addig 2010-től kezdve már évente 4,6-szor több kapacitást igényelnek az új modellek. Kép forrása: Epoch AI

Az egyre nagyobb számítási kapacitás persze azt is magával hozta, hogy az egyre több (szöveges, képi vagy videós) adatot igénylő és egyre komplexebb nyelvi modellek tanítása a mesterséges intelligencia költségeit és energiaigényét is jelentősen feltornázta. A vezető AI-modellek fejlesztési költségei minden évben 2,6-szor nagyobbra nőnek, ezzel párhuzamosan az iparág által felhasznált energia minden évben megduplázódik.

A legfejlettebb AI modellek fejlesztéséhez szükséges energiamennyiség évente több mint a duplájára nő. Kép forrása: Epoch AI

Az elmúlt évek fejlődését és az AI térhódítását látva gyakran merül fel, hogy

vajon merre halad majd tovább a technológia?

Hamarosan tényleg megszületnek majd az önállóan működő mesterségesintelligencia-modellek?

A technológia aktuális állapotáról a fentebb ismertetett számadatok pontos viszonyítási alapot tudnak adni, és akár a jövőre vonatkozó becsléseket, előrejelzéseket is lehet tenni ezek fényében. Azonban utóbbi igen nehéz terep, ugyanis a néhány év, vagy egy évtized múlva megjelenő gondolkodó, az emberek képességeit szinte minden területen felülmúló AI-okról szóló jóslatok könnyen végződhetnek science fictionre hajazó történetekben.

Ipari forradalomhoz mérhető hatása lehet az AI-nak

Az amerikai AI Futures Project nemrég megjelent, több éves kutatómunka után publikált előrejelzése, az AI 2027 a mesterséges intelligencia potenciális fejlődési útját mutatja be részletesen, napjainktól egészen 2027 végéig. A projekt vezetője, Daniel Kokotaljo tavaly még a ChatGPT-t is fejlesztő OpenAI egyik biztonsággal foglalkozó kutatója volt, azonban látva, hogy a szervezet nem kezeli kellő komolysággal a szuperintelligens AI-rendszerekben rejlő kockázatokat, távozott a vállalattól.

Azt jósoljuk, hogy az emberi tudást is meghaladó mesterséges intelligencia hatása a következő évtizedben óriási lesz, meghaladva az ipari forradalomét

– kezdik tanulmányukat a szerzők, osztva ezzel a gyakran elhangzó nézetet, miszerint az AI elmúlt években zajló rohamos fejlődése még csak a kezdetét jelenti a mesterséges intelligenciával beköszöntő teljesen új korszaknak.

Az AI 2027 egy részletes szcenáriót vázol fel arra vonatkozóan, hogy milyen mérföldköveket érhetnek el a mesterséges intelligenciát fejlesztő tudósok a következő két évben. A történetszerű, konkrét időmegjelöléssel ellátott előrejelzésben a létező vállalatok kiemelésének elkerülésére a vezető amerikai AI-fejlesztő vállalatot OpenBrainnek (napjainkban ez valószínűleg OpenAI-ra illik rá), míg a kínai konkurens vállalatot DeepCentnek nevezik (minden bizonnyal az elmúlt hónapokban nagy felfordulást okozó DeepSeek, kínai AI-startup után).

Még mielőtt részletesen megvizsgálnánk, milyen jövőt is jósol a mesterséges intelligenciának a projekt, fontos kiemelni, hogy ez ugyan egy kvantitatív módon is megalapozott elemzés, nem szabad készpénznek venni annak minden szavát. Ahogy a szerzők is fogalmaznak, nem azt akarták megírni, hogy pontosan mi fog történni, hanem hogy az adatok alapján mi "történhet" az elkövetkező két évben.

A szerzők szerint a közeljövőben az Egyesült Államok vezető AI-fejlesztő vállalata – az elemzésben az OpenBrain – nagyjából 3-9 hónappal fog a versenytársak, beleértve Kína előtt is járni. Az elemzés későbbi szakaszaiban

a két globális nagyhatalom közötti versengés az egyre inkább kulcsterületté váló AI-technológiák terén is kiélezetté válik.

Az előrejelzés szerint Kína a jövőben a legmagasabb szintű hírszerzési módszerek bevetésétől sem fog visszariadni, hogy megszerezze a vezető amerikai modellek paramétereit.

2025 közepéig tökéletesedhetnek az AI-ügynökök

A jelenlegi fejlettségről való továbblépés az AI 2027 elemzés szerint ma is ismert, egyes konkrét feladatok automatizált elvégzésére alkalmas AI-ügynökök (agent) tökéletesedésével jöhet el. A szerzők azt jósolják, hogy a nagy techcégek a legnagyobb fókuszt a számítógépes kódok önálló megírására képes AI-ügynökök fejlesztésére fogják helyezni. Ha ugyanis sikerül ezeknek olyan szintre jutni, amelyek felveszik a versenyt a legjobb emberi programozókkal, és nagy számban lesznek képesek működtetni őket párhuzamos módon, nagy mértékben csökkenhet az újabb, még erősebb AI-modellek fejlesztésének ideje.

2025 végére a szerzők azt jósolják, hogy a vezető amerikai vállalat megalkothatja a valaha volt legerősebb AI-modellt, amelyet a tanulmányban Agent-1 néven illetnek. Ez a modell hatalmas ugrást fog jelenteni a ma ismert rendszerek kapacitásához képest;

a modell tanulás során igénybe vett számítási kapacitás nagyjából az 1000-szerese lehet - a jelenleg egyik legelterjedtebb GPT-4 modellhez - felhasznált kapacitásnak.

Ahogy egyre komplexebbé válnak a modellek, a tanulmány kiemeli, hogy felértékelődik az is, hogyan lesznek képesek a fejlesztők kordában tartani a szuperokos AI-rendszereket. A neurális hálózatok bonyolult technológiai hátteréből fakadóan, az AI-modellek esetében nem olyan egyszerű hatásvizsgálatokat végezni és felülvizsgálni, hogy adott esetben milyen „döntéseket” hoz majd meg a minden korábbinál okosabb mesterséges intelligencia.

Amikor beérkezik egy felhasználói kérés egy betanított modellhez, az emberi agyhoz hasonló, sok rétegből és akár ezermilliárdnál is több „neuronból” álló hálózat lép működésbe. A tanulási folyamat és az éles használat során mindig a válaszadás szempontjából legoptimálisabb „neuronok” – azokból akár több milliárd darab – fognak bekapcsolódni, hogy minél pontosabb választ adjanak vissza. Ennélfogva az AI 2027 szakértői kiemelik, hogy

a modellek cselekedeteit gyakorlatilag lehetetlen lesz technikai szinten reprodukálni,

így a szuperintelligens rendszerek megértése már-már a pszichológiához hasonló gondolkodást igényel; a fő kérdés, hogy mi lesz a célja ezeknek a modelleknek, ha egyszer valóban létrejönnek?

2026-ban az AI a nagyhatalmi harcok frontjára kerül

Az AI Futures előrejelzése szerint 2026-ra a mesterséges intelligenciával kapcsolatos tudományos kutatás üteme jelentősen felgyorsulhat, amelyben a korábban is említett, minden korábbinál erősebb AI-modell, az Agent-1 is nagy szerepet játszik. Az emberek által végzett kutatómunkát kiegészítve 1,5-szeresre gyorsulhat majd a jövő évre. A modell azt is biztosíthatja a vezető amerikai fejlesztőcég számára, hogy senki se tudja megközelíteni őt a piacon, beleértve az akkorra egyre nagyobb erőforrásokat mozgósító kínai gyártókat is.

A lemaradást nem csak az eredményezi, hogy az amerikai vállalatok által féltve őrzött, legfrissebb kutatási eredmények és modell-paraméterek a kínaiak számára ismeretlenek lesznek; ahogy napjainkban, úgy a jövőben sem fog hozzáférni a keleti nagyhatalom az Egyesült Államok által fejlesztett számítógépes chipekhez, amelyek lehetővé teszik a nagy számítási kapacitást.

Az elemzés becslése szerint

2026 közepére a kínai kormány egy központosított fórumot hozna létre a kínai mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalatok számára, hogy azok között optimálisabb legyen az információáramlás,

beleértve a kutatási eredmények, adatbázisok és a számítási kapacitás (hatalmas, atomenergiával meghajtott adatközpont segítségével) megosztását egymás közt, ezzel igyekezve lefaragni az Egyesült Államok bő féléves előnyét a szegmensben.

Ezzel párhuzamosan, az előrejelzés szerint 2026-ra a kínai titkosszolgálatok is nagy erőket mozgósíthatnak annak érdekében, hogy sikerüljön megszerezniük az amerikai AI-modellek paramétereit, amelyek alapján képesek lehetnek hasonló erősségű rendszert fejleszteni.

2027: A teljesen automatizált AI-kutatás megszületése

Arra már a szcenárió neve is egyértelmű utalást tesz, hogy 2027-ben igazán nagy mérföldkőhöz érkezhet az AI:

ekkorra születhet meg az első olyan AI-ügynök, amely a legtehetségesebb embereknél is jobb teljesítményre lesz képes a kutatási és programozási területeken, teljesen automatizált módon cselekedve.

Az előrejelzésben is szereplő összefoglalása az első, emberi képességeket is meghaladó programozásra használható, automatizált AI-rendszer érkezésére vonatkozó becsléseknek. Ez alapján általános konszenzus mutatkozik a szerzők és más kutatócsapatok között abban, hogy egy hasonló erősségű rendszer már 2027-ben megszülethet. Kép forrása: AI 2027

Az előrejelzés szerint a korábban már emlegetett Agent-1 modellt használják majd fel 2027-ben az Agent-2 fejlesztéséhez, amely a korábbi elvekkel szakítva nem egy korlátozott adatbázison, hanem az interneten, valós időben lesz képes tanulni.

Ennek eredményeképpen, mivel állandóan nő majd az általa elérhető adatok mennyisége, így a tanulás is folyamatos lesz.

A szerzők szerint 2027-ben az automatizált kódolás mellett, a lehetséges AI-kutatási irányok feltérképezésében is nagy szerep juthat majd a vezető, Agent-2 modellnek, amely valószínűleg a nyilvánosság számára egy jó ideig nem lesz hozzáférhető. Ekkora az AI-modell fejlettségéből elméletben az következik, hogy képes lehet elszabadulni is: akár kibertámadásokat is végrehajthat, vagy a háttérben, az emberek számára átláthatatlan módon is képes lehet feladatokat végezni saját "döntése" szerint.

A predikció szerint a fejlesztéseknek köszönhetően 2027-ben megszületik majd az Agent-3, amely az első, a legprofibb emberek képességeit is meghaladó kódoló ügynök lehet, amelyből a jövőben akár

200 ezer darab is futhat egymással párhuzamosan, így képes több tízezer professzionális programozó tudásával felérő munkát elvégezni, 30-szoros gyorsaság mellett.

Miután a nyilvánosság számára is elérhetőek lesznek az automatizáltan működő ügynökök, a szerzők szerint konkrét munkaerőpiaci hatásokkal is lehet számolni; a programozói állások terén jelentős visszaesés lesz addigra az előrejelzés szerint.

Ekkora már a Fehér Ház is egyre élénkebben érdeklődik majd a kiemelkedő kibervédelmi és hackelési teljesítményre képes modellek iránt, azonban nem lesz egyértelmű, hogyan álljanak hozzá az AI adta lehetőségekhez; az elemzés szerint egyesek a hatalmas kockázatok miatt ódzkodhatnak majd a technológiától, míg mások egy egyszerű fellángolásnak tartják majd az egészet.

Nem világos, hogy mi jön ezután

Ahogy azt a New York Times-nak nyilatkozó Daniel Kokotaljo, az elemzés vezető szerzője is elmondta;

2028-tól kezdve nagyon nehéz bármiféle jóslatot is tenni arra, hogy milyen irányt vesz majd a mesterséges intelligencia területe.

A szcenárió végén kétféle lehetséges „folytatást” is el lehet olvasni. Az egyik szerint a politikai erők felismerik az AI-ban rejlő veszélyeket, míg a másik szerint az AI egyre nagyobb hatalmat kap a politikai döntésekben, míg végül az évtized végére akár teljesen el is szabadulhat a technológia. Ezek persze inkább tűnnek érdekes, hosszú távú gondolatkísérletnek, mint valós alapokon álló előrejelzésnek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images