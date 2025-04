Elmondta az ukrán politikus, Trump hogyan válhatna még Kennedynél is ikonikusabb elnökké

Olekszandr Merezsko, az ukrán parlament külügyi bizottságának elnöke úgy vélekedett, hogy Ukrajna jelent esélyt Donald Trump számára a történelmi nagyságra. A politikus John F. Kennedy 1963-as "Ich bin ein Berliner" és Ronald Reagan 1987-es "Gorbacsov úr, bontsa le ezt a falat!" beszédeit említette példaként, amikor amerikai elnökök örökre beírták magukat a világtörténelembe.

Ha Trump eljönne Kijevbe és valami olyasmit mondana, hogy "ukrán vagyok" vagy "szolidaritást vállalunk veletek, mellettetek állunk, igaz ügyért harcoltok", akkor olyan személyként vonulna be a történelembe, aki még Kennedyt és Reagant is elhomályosíthatja

- fogalmazott Merezsko. A külügyi bizottság elnöke szerint Trump és Zelenszkij tegnapi vatikáni egyeztetése egyértelműen "fontos találkozó" volt, amely utat nyithat a pozitívabb párbeszéd felé a két fél között.

Ha kihasználja ezt a lehetőséget, naggyá válik. Ha nem, negatívan fognak rá emlékezni

- mondta az ukrán politikus.

Címlapkép forrása: Office of the President of Ukraine via Getty Images