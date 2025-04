Jön a konklávé, megszaporodtak az egyház jövőjéről szóló internetes keresések

A bíborosi testület hamarosan összeül a Vatikánban, hogy megválassza az 1,37 milliárd katolikus új vezetőjét. A Google Trends adatai szerint az interneten máris megjelentek a konklávéval, a következő pápaságra esélyes jelöltekkel, valamint érdekes módon egy filmmel kapcsolatos keresések is.

Jön a konklávé, felpörgött az internet

A Google Trends segítségével nemrég az ötven éve nem látott, magyarországi száj- és körömfájásjárvány, továbbá a Colossal Bioscience amerikai startup által létrehozott, klónozott óriásfarkasok iránti érdeklődést vizsgáltuk meg. Legutóbbi Google-keresések témájú cikkeink a világgazdaságot szabályosan sokkoló, Donald Trump által kirobbantott vámháborúval, valamint a nemrég elhunyt Ferenc pápával foglalkoztak.

Ahogyan azt mi is megírtuk, Ferenc pápa április 21-i halálával a Katolikus Egyház olyan átmeneti időszak előtt áll, amely hosszú távon meghatározza majd az intézmény irányát.

A bíborosi testület hamarosan összeül a Vatikánban, hogy megválassza az 1,37 milliárd katolikus új vezetőjét.

A konklávé általában 15-20 nappal a pápa halála után kezdődik. Ez az időszak lehetőséget ad a temetési szertartásokra, a kilencnapos gyászidőszakra és a világ minden tájáról érkező bíborosok utazására. Az új pápa olyan egyházat örököl majd, amely válaszúthoz érkezett – Európában és Észak-Amerikában csökkenő befolyással, a déli féltekén növekedéssel, és folyamatos belső vitákkal a jövőjét illetően.

Kicsit sem meglepő, hogy a Google-keresések világszerte megnövekedtek a "konklávé" és a "pápa" témakörök esetében.

Kép forrása: Google Trends

A konklávé témakör iránti relatív érdeklődés Olaszországban, Lengyelországban, Paraguayban, Spanyolországban, VALAMINT MAGYARORSZÁGON A LEGNAGYOBB.

Megjegyzés: A nagyobb érték nagyobb arányt jelent az összes lekérdezéshez képest, nem pedig nagyobb abszolút értékű lekérdezésszámot. Például egy apró ország, ahol a lekérdezések 80%-a a banánnal kapcsolatos, kétszer akkora pontszámot kap, mint egy óriási ország, ahol a lekérdezéseknek csak a 40%-a vonatkozik a banánra.

Kép forrása: Google Trends

A fogadóirodák és a szakértők szerint a jelöltek között szerepel például

Luis Antonio Tagle (Fülöp-szigetek), aki Ferenc progresszív programjának folytatójaként tekinthető;

(Fülöp-szigetek), aki Ferenc progresszív programjának folytatójaként tekinthető; Pietro Parolin (Olaszország), a Vatikán tapasztalt államtitkára;

(Olaszország), a Vatikán tapasztalt államtitkára; Peter Turkson (Ghána), aki az első afrikai pápa lehetne évszázadok óta;

(Ghána), aki az első afrikai pápa lehetne évszázadok óta; Erdő Péter (Magyarország), egy vezető konzervatív jelölt és elismert kánonjogi tudós;

(Magyarország), egy vezető konzervatív jelölt és elismert kánonjogi tudós; Angelo Scola (Olaszország), aki már a 2013-as konklávén is esélyes volt;

(Olaszország), aki már a 2013-as konklávén is esélyes volt; Matteo Zuppi (Olaszország), akit még nem jegyznek a top helyeken, amolyan titkos esélyesként merült fel eddig a neve;

(Olaszország), akit még nem jegyznek a top helyeken, amolyan titkos esélyesként merült fel eddig a neve; Pierbattista Pizzaballa (Olaszország), akivel a fogadóirodák kevésbé számolnak, de egyes várakozások szerint ez a helyzet a következő időszakban könnyen megváltozhat.

Érthető módon a Google-statisztikái szerint megjelentek az olyan keresések, mint a "next pope" (következő pápa), "pope candidates" (pápajelöltek), valamint a "who will be the next pope" (ki lesz a következő pápa?).

Kép forrása: Google Trends

Érdekesség, hogy a 2024. augusztus 30-án bemutatott, az amerikai mozikba 2024. október 25-én, a magyar mozikba pedig 2024. október 31-én kerülő

Konklávé című film iránti érdeklődés is hatalmasat ugrott a katolikus egyházra váró procedúra előtt.

A film megjelenésének időszakában mutatott érdeklődés jelentősen eltörpül az elmúlt napok internetes kereséseinek mennyiségéhez képest.

Fontos hozzátenni, hogy a grafikonon is látható szaggatott vonal azt jelenti, hogy az keresőszóra aktuálisan nagyon nagy az érdeklődés, ezért a Google Trends csak megbecsülni tudja, hogy meddig fog még emelkedni a keresések száma.

Kép forrása: Google Trends

