Lesújtó ítélet: történelmi mélységben Donald Trump népszerűsége

A felmérés szerint a Donald Trumpot kedvezően megítélő amerikaiak aránya 39 százalékra csökkent,

míg az őt elutasítók aránya 55 százalékra nőtt (ha ezt a két értéket kivonjuk egymásból, nettó -16 pontos nettó megítélést kapunk). Ez jelentős visszaesés a februárhoz képest: akkor még 45 százalék volt pozitív véleménnyel az elnökről, és 53 százalék utasította el (nettó -8 pont).

A regisztrált szavazók körében még jelentősebb a visszaesés: a nettó -3 pontos megítélésről -13 százalékpontra zuhant be Trump népszerűségi mutatója.

mindez azt jelenti, hogy Trump támogatottsága alacsonyabb, mint bármelyik elődjének a vízválasztónak tekintett első 100 nap után,

egészen Franklin Delano Rooseveltig és a kutatások kezdetéig visszamenőleg.

