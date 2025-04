Videón a brutális detonáció: vegyi anyagok okozhatták a hatalmas robbanást a kikötőben

A sérültek közül húsz embert intenzív osztályon ápolnak. Korábban a sajtó még 18 halottról és 800 körüli sérültről adott hírt.

A video shared on social media shows the moment a huge explosion struck Rajaei port in southern Iran and the powerful blast wave that followed. pic.twitter.com/DLZYqt0Cyv

️A close-up footage of the blast in Bandar Abbas It appears that ammonium nitrate caused the huge explosion20 fatalities have been confirmed; those working near the blast didn't survive it pic.twitter.com/cACKbOsLlb