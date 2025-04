Egyre biztosabb: súlyos politikai leszámolás zajlik a keleti nagyhatalomban

Kínában a belpolitikai változásokról csak nagyon ritkán lehet információhoz jutni, mivel az országban igyekeznek a legnagyobb titokban tartani a párt körüli elmozdulásokat. Emiatt az eseményeket követők számára nem sok lehetőség mutatkozik, hogy a háttérben, sokszor a legnagyobb titokban zajló átalakulásokat kövessék. Van azonban néhány olyan fontosabb politikai találkozó, amelyek a rendszer és a párt egységét és stabilitását hivatottak prezentálni, és aki ezekről hiányzik, annak nagyon nyomós indokkal kell előállnia a távollétét magyarázva. Az elmúlt években az ilyen váratlan mulasztások egyben azt is megmutatták, ha valaki hirtelen kegyvesztetté vált.

Bár egyelőre még csak találgatásokról lehet beszélni, de egyre biztosabb, hogy a legfőbb vezetés szemében többé

nem számít már a rendszer kegyeltjének Ho Vejtung, a harmadik legmagasabb számú katonai vezető.

A találgatásoknak az ad táptalajt, hogy a tábornok immár egymás után a második nyilvános eseményről hiányzik, ez a korábbi példák tanulságai alapján azt jelenti, hogy a háttérben megindult az eltávolítására irányuló folyamat. Ho a nagyhatalmú Központi Katonai Bizottság (CMC) kettes számú alelnöke, és a Kommunista Párt Politikai Bizottságának egyik 24 tagja közül. Utoljára még március 11-én mutatkozott a nyilvánosság előtt, azóta nem tudni a hollétéről. A párt egyelőre nem adott magyarázatot a vezető hiányzására. Április 25-én egyébként a Politikai Hivatal ülésezett, amelyen Hszi Csin-ping kínai elnök is részt vett, ám az állami televízió felvételei szerint a tábornok nem volt jelen.

A belsős információk szerint az elmúlt hetekben több zárt eseményen sem jelent meg, ez pedig egyre inkább arra a gyanúra ad okot, hogy ténylegesen egy politikai leszámolásról lehet szó. Az országban hasonlóan zajlanak ezek a mostanihoz:

egy magas rangú döntéshozó váratlanul eltűnik mindenhonnan, majd hetekkel vagy hónapokkal később a hatóságok csendben közlik, hogy leváltották, valamint eljárás folyik ellene valamilyen vádban.

Visszatérően a korrupciót szokták megnevezni, amit egyes beszámolók szerint a párt gyakran használ a politikailag kevésbé tolerált emberek eltávolítására.

Ho Vejtung korábban többször is jelezte, hogy javítani kellene a kínai hadsereg kiképzési minőségén, mivel azt nem tartotta elegendőnek. A 67 éves férfi a kelet-kínai Csiangszu tartományban található Tungtajból származik. 1981-ben diplomázott a Hadseregparancsnokság Akadémián, majd 2001-ben a Nemzeti Védelmi Műszaki Egyetemre járt. A ranglétrán fokozatosan lépkedett előre, az elmúlt három évben egyre magasabb pozíciókat tölthetett be, jelenlegi kinevezését 2022-ben kapta meg. Amennyiben beigazolódik, hogy ellene is gyanús pénzügyi machinációk miatt zajlanak eljárások, akkor az elmúlt években a tábornok lehet az egyik legmagasabb rangú kínai politikus a hadsereg környékén, akit eltávolítanak a pozíciójáról.

A címlapképen jobb oldalt láthaót Ho Vejtung. Címlapkép forrása: Lintao Zhang/Getty Images