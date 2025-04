Levegőbe repült Irán legnagyobb kikötője - Azonnal megindultak a találgatások

Legalább 40 halálos áldozata és több mint 1000 sérültje van a Bandar Abbasz iráni kikötőben történt robbanásnak. Egy iráni parlamenti képviselő Izraelt vádolja a katasztrófáért, miközben a hatóságok még vizsgálják a detonáció okát - írta meg a Times of Israel

Az iráni állami média vasárnap közölte, hogy legalább 40-re emelkedett a halálos áldozatok száma az ország legnagyobb kikötőjében, Bandar Abbaszban történt hatalmas robbanás következtében. A sérültek száma meghaladja az ezret, közülük 190-en még kórházi ellátásra szorulnak.

Bár a hatóságok még dolgoznak a robbanás okának megállapításán, Mohammad Siraj iráni parlamenti képviselő Izraelt tette felelőssé a történtekért. A Rokna hírügynökségnek nyilatkozva kijelentette:

Izrael részt vett a robbanás előidézésében. Nem baleset volt, egyértelmű bizonyítékok utalnak izraeli közreműködésre.

A képviselő szerint robbanószerkezeteket helyeztek el a konténerekben, de állításait nem támasztotta alá bizonyítékokkal.

Egy izraeli tisztviselő a Hebrew-nak nyilatkozva tagadta országa érintettségét a kikötői robbanásban. Az izraeli vezetés hivatalosan nem kommentálta az esetet.

Az ország legnagyobb kikötőjében bekövetkezett robbanás kilométerekre is tört be ablakokat, a konténerek lényegében miszlikre szakadtak. A helyzetet tovább rontja, hogy az iráni hatóságok szerint vegyi anyagok is szétszóródhattak a kikötőben.

A New York Times egy, az iráni Forradalmi Gárdához köthető névtelen forrásra hivatkozva azt írta, hogy

nátrium-perklorát robbant fel, amelyet a szilárd üzemanyaggal működő rakétákban használnak.

Az Ambrey biztonsági cég szerint a kikötő márciusban fogadott ilyen vegyi anyagot tartalmazó szállítmányt Kínából.

Az iráni védelmi minisztérium tagadta a rakéta-üzemanyaggal kapcsolatos jelentéseket. Reza Talaeinik tábornok, a minisztérium szóvivője az állami televíziónak nyilatkozva "ellenséges pszichológiai hadviselésnek" nevezte ezeket az állításokat, és kijelentette, hogy a robbanás által érintett területen nem volt katonai rakomány.

