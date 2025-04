Spanyolország versenyt fut az idővel: kritikus órák jönnek a naplemente előtt

Spanyolország kora délután súlyos áramszünetet szenvedett el, ami az ország elektromos hálózatának nagymértékű instabilitásához vezetett. A kezdeti adatok szerint az áramkimaradás 12:35 körül kezdődött, amikor az ország éppen extrém mértékben támaszkodott a megújuló energiákra: a termelés több mint 80%-át nap- és szélenergia adta - írja Javier Blas energiapiaci szakértő:

Before the outage hit, Spain was running its grid with very little dispatchable spinning generation, and therefore no much inertia.Solar PV/thermal + wind: ~78%Nuclear: 11.5%Co-generation: 5%Gas-fired: ~3% (less than 1GW)Snapshot at 12.30pm local time (outage was 12.35pm) pic.twitter.com/fF7FiIB6UD