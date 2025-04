Bekövetkezhet az, amitől mindenki tart: Trump döntésén áll vagy bukik a folytatás

A Financial Times riportja szerint az európai vezetők is úgy értesültek, hogy Donald Trump amerikai elnök komolyan fontolgatja, hogy elhagyja az orosz-ukrán háború lezárásával kapcsolatos megbeszéléseket.

Nagyon sok kritika érte Trump közvetítését Kijev és Moszkva között, ennek ellenére az európai és az ukrán tisztségviselők is tartanak attól, ha esetleg az amerikai elnök úgy dönt, hogy a továbbiakban már nem vesz részt a párbeszédben. A belső információk szerint a Fehér Ház azzal a kommunikációs fogással készül kilépni, hogy

szerintük megtették, amit ígértek, és mindent megtettek a felek közeledéséért, de az rajuk kívül álló okok miatt nem jöhetett létre.

Az elmúlt napokban folyamatosan jöttek a hírek és a kijelentések, hogy Washingtonnak egyre inkább elege van a megbeszélések reménytelen haladásából, ezért komolyan fontolóra vették, hogy elhagyják azt. Marco Rubio külügyminiszter például kijelentette, hogy a következő egy hét kritikus lesz a haladással kapcsolatban, bár a reményeit is kifejezte, hogy hamarosan megszülethet a megállapodás. A lapnak nyilatkozó források szerint az amerikaiak éppen keresik azt a kommunikációs megoldást, amellyel komolyabb arcvesztés nélkül táncolhatnak ki, a feladatokat pedig átadnák az európaiaknak.

Az elmúlt hetekben a Fehér Ház mindkét felet felváltva hibáztatta, így Putyin vonakodására is megjegyzéseket tett, valamint Volodimir Zelenszkij elutasításaira is megjegyzéseket tettek. A probléma összetettsége miatt a megoldás rendkívül bonyolult lehet, amelyre előzetesen is hosszú hónapokon át tartó intenzív tárgyalásokra lehetett számítani. Trump elégedetlenségét az sem változtatott lényegesen, hogy Moszkva háromnapos tűzszünetet dobott be május 8-10. között. Az orosz elnök kifejezetten sok kritikát kapott emiatt, főleg a nyugati országoktól, mivel szerintük most már ennél többre van szükség a valódi békeszándék bizonyításához.

Azt egyébként nem fejtették ki, hogy pontosan mit jelentene, ha az Egyesült Államok vezetése beváltaná az ígéretét, és ténylegesen kifarolna a tárgyalásokról. Korábban volt arra példa, hogy ideiglenesen megszakítottak minden segítséget, amelyet korábban az ukránoknak adtak, ez ismét bekövetkezhet. Arról is szó esett, hogy minden eddiginél keményebb szankciókon dolgoznak az orosz nyersanyagok kereskedelmére.

Az európaiak közül néhányan kifejezetten lehetőségként tekintenek Trump esetleges kivonulására, mivel szerintük ezzel megnyílik előttük az út a nagyobb befolyás megszerzésére.

Ezzel szemben olyan vélemények is felbukkantak, amely szerint az Egyesült Államok hátralépése azt jelenhetné, hogy a Fehér Ház egyszerűen elvesztette az érdeklődését Ukrajna ügye iránt, ezzel pedig lényegében felhatalmazást adna Putyinnak, hogy még intenzívebb háborút folytasson szomszédja ellen.

Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images