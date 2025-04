Igazi ritkaságot villantott az ukrán légierő: így szedi le a MiG-29-es vadászgép az orosz fegyvert

A Zakhid, vagyis Nyugat parancsnokság által közzétett videó mellé magyarázatot is fűztek:

Feladatai közé tartozik az orosz cirkálórakéták és támadó drónok megsemmisítése. Az ellenség a csapások során növeli ezek számát. Minden katonai eszközt és személyzetet bevonnak a rakétatámadások elhárításába: légvédelmi rakétaegységeket, mobil tűzoltó egységeket és elektronikus hadviselési egységeket. Szükség esetén vadászrepülőgépeket riasztanak be a célpontok elfogására.

A Ukrainian MiG-29 has shot down a Russian Shahed-136 kamikaze drone using an R-73 air-to-air missile over Ukrainian skies. pic.twitter.com/G3VtbdU7xJ