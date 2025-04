Ismét megszólaltak a fegyverek: hatalmas balhé van Damaszkusz térségében

Néhány héttel azután, hogy Szíria partmenti városaiban súlyos konfliktus volt az alavita kisebbség és a többnyire szunnitákból álló kormányerők közt, most ismét megszólaltak a fegyverek Szíria déli részében.

Az ország iszlám radikális „átmeneti kormánya,” melyet az Al-Núszra Frontból alakult Hajat Tahrir al-Sam (HTS) vezetői irányítanak, ezúttal a drúz kisebbséggel csaptak össze.

Nem tudni, a konfliktust ki kezdte, a főváros, Damaszkusz térségéből jelentettek fegyveres összecsapásokat. A drúzok állítólag elfoglalták a főváros egyik déli agglomerációját, Szahnaját, illetve Damaszkusz Dzsaramana negyedét.

Raising the Druze flag and lowering the HTS terrorist flag in al-Tayyarah Square in Sahnaya in Damascus pic.twitter.com/jxFQEOXpgY