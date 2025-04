Levegőbe emelkedtek a vadászgépek a NATO egyik kulcsfontosságú hatalmában az orosz támadás miatt

Az ukrán állami Eurointegration számolt be arról , hogy a bukaresti kormány a levegőbe küldte a román légierő vadászgépeit azt követően, hogy Moszkva dróntámadást hajtott végre az ország határaihoz közel eső részeken.

A román védelmi minisztérium közleményt adott ki, amelyben leírják, hogy április 28-án az esti órákban érzékelték, hogy támadó orosz drónok közelednek a légtér felé, ezért riasztást adtak ki. A Román Nemzeti Katonai Parancsnokság tájékoztatta a Rendkívüli Helyzetek Főfelügyelőségét a Tulcea megyei légiriadó kihirdetéséről 23:30 körül, és figyelmeztetést küldött a megye északkeleti részének lakosságának a RO-ALERT rendszeren keresztül.

Az előírásoknak megfelelően két F-16-os és két Eurofighter vadászgép emelkedett a levegőbe, hogy vész esetén képesek legyenek semlegesíteni az eszközöket. A légiriadót április 29-én, kedden, körülbelül 04:50-kor oldották fel, és a harci repülőgépek visszatértek a telepítési légibázisaikra.

Románia radarmegfigyelő rendszere jelezte annak a lehetőségét, hogy a támadásban részt vevő egyik drón röppályája nagyon rövid időre, akár 500 méter távolságban is átlépte a nemzeti légteret

– írták a közleményben. Hozzátették, hogy április 29-én napközben még folytatják a megfigyelést, hogy minden lehetséges veszélyt feltárjanak.

Korábban már több alkalommal is sor került hasonlóra, amikor Oroszország drónokkal támadta a román határ túloldalán fekvő településeket. Egyes esetekben az is előfordult, hogy egy drón az ország területén zuhant le. Románia már az ukrajnai háborút megelőzően is NATO egyik kiemelkedő fontosságú országának számított kifejezetten a földrajzi pozíciója miatt, a 2022-es orosz inváziót követően tovább növekedett a fontossága.

Címlapkép forrása: Kay Nietfeld/picture alliance via Getty Images